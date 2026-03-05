Logo
Large banner

Dejan Stanković se okrenuo ka Delijama poslije pobjede pa poručio: "300 Spartanaca..."

Autor:

ATV

05.03.2026

17:16

Komentari:

0
Дејан Станковић се окренуо ка Делијама послије побједе па поручио: "300 Спартанаца..."
Foto: screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na vatrenom gostovanju slavili protiv Novog Pazara sa 2:0 golovima Naira Tiknizjana i Timija Maks Elšnika.

Bilo je ovo burno popodne u Novom Pazaru i pravi veliki derbi pred krcatim stadionom, uz tenziju i na tribinama i na terenima, ali je svakako nešto što doprinosi zanimljivosti srpskog fudbala.

пазар звезда

Fudbal

Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

Poslije meča, trener Crvene zvezde, Dejan Stanković iznio je utiske za televiziju Arena Sport.

Камп ФК Црвена звезда

Fudbal

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

- Primarni cilj je bio da dođemo i da pobijedimo, da prođemo dalje, bio je težak ciklus iza nas, mnogo potrošnje, i fizičke i mentalne, ali mi smo Zvezda i nema kukanja. Čestitke igračima od sveg srca, bilo je tu povreda, da li će moći, neće moći, na kraju niko nije odustao, svi su igrali. Hvala našim navijačima, 300 Spartanaca koji su došli ovamo. Zahvaljujem im se. Jak ambijent, tvrda utakmica, rešena u našu korist, još jedna prepreka preskočena ka našim ciljevima - rekao je Dejan Stanković, a prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

novi pazar crvena zvezda

Novi Pazar

Dejan Stanković

FK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Fudbal

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

3 h

1
Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

Fudbal

Suspendovani Nemanja Radonjić objavio sliku i poruku poslije poraza Zvezde

6 d

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Fudbal

Prva izjava Dejana Stankovića: Ja sam ponosan

6 d

1
Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе

Fudbal

Pogledajte golove koji su Zvezdu katapultirali iz Evrope

6 d

0

Više iz rubrike

Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара

Fudbal

Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

2 h

0
Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

Fudbal

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

3 h

0
Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Fudbal

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

3 h

1
Полиција аутомобил

Fudbal

Pronađena ručna bomba na stadionu Koševo uoči utakmice Sarajeva i Veleža

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

19

14

"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner