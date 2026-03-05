Dejan Stanković se okrenuo ka Delijama poslije pobjede pa poručio: "300 Spartanaca..."

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na vatrenom gostovanju slavili protiv Novog Pazara sa 2:0 golovima Naira Tiknizjana i Timija Maks Elšnika.

Bilo je ovo burno popodne u Novom Pazaru i pravi veliki derbi pred krcatim stadionom, uz tenziju i na tribinama i na terenima, ali je svakako nešto što doprinosi zanimljivosti srpskog fudbala.

Poslije meča, trener Crvene zvezde, Dejan Stanković iznio je utiske za televiziju Arena Sport.

- Primarni cilj je bio da dođemo i da pobijedimo, da prođemo dalje, bio je težak ciklus iza nas, mnogo potrošnje, i fizičke i mentalne, ali mi smo Zvezda i nema kukanja. Čestitke igračima od sveg srca, bilo je tu povreda, da li će moći, neće moći, na kraju niko nije odustao, svi su igrali. Hvala našim navijačima, 300 Spartanaca koji su došli ovamo. Zahvaljujem im se. Jak ambijent, tvrda utakmica, rešena u našu korist, još jedna prepreka preskočena ka našim ciljevima - rekao je Dejan Stanković, a prenosi Telegraf.