Petrović: Atović je Konakovićev kadar, Predsjedništvo ga nije imenovalo, niti bi srpski član glasala za ovu kontroverznu ličnost

Predsjedništvo BiH nije imenovalo Admira Atovića za konzula BiH u Novom Pazaru, već ga je poslalo Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, odnosno Elmedin Konaković kao privremenog otpravnika poslova, istakao je šef Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Dušan Petrović.

"S ciljem objektivnog informisanja želim da naglasim da Atović nije imenovan od Predsjedništva, a i da je to imenovanje bilo na dnevnom redu srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović bila bi protiv, imajući u vidu njegovu prošlost za vrijeme diplomatske službe u Frankfurtu", pojasnio je Petrović.

Napominjući da je na sreću Republika Srbija odbila da mu da agreman, Petrović je naglasio da je riječ o kontroverznoj ličnosti, koja je trenutno u sudskim sporovima zbog kriminalnih radnji tokom službovanja u konzulatima BiH u Njemačkoj, što po ko zna koji put potvrđuje kako i koji kadar bira ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.

On je podsjetio da se u MIP-u godinama ne usvaja sistematizacija i to mnogo govori o Konakovićevoj nesposobnosti u rukovođenju ovim veoma značajnim ministarstvom.

"Predsjedništvo je imenovalo određene ambasadore i konzule, ali oni ne mogu da odu na svoje dužnosti upravo zbog toga što sistematizacija nije usvojena i BiH sada nema ambasadora u Bratislavi i Bakuu, generalnog konzula u Rijeci i još nekim destinacijama", naglasio je Petrović.

Atović je poznat po diplomatskom skandalu koji se dogodio 2021. godine, kada je kao konzul BiH u Frankfurtu na svom tviter nalogu indirektno zaprijetio ratom napisavši: "Sto hiljada Bosanaca sa iskustvom rata trenutno živi u Bosni! Municija u Konjicu i Goraždu! Haubice u Travniku! RPG-ovi u Hadžićima. Itd. Uzdaj se u se i u svoje kljuse! Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca! Ef. Velić... Alahu Ekber".

Takođe, 2023. godine generalni konzul BiH u Frankfurtu Višnja Lončar uputila je dopis MIP u Sarajevu o zaprimljenoj prijavi moguće korupcije protiv Atovića koji se sumnjiči da je primio 25.000 evra za obećane usluge u vezi pribavljanjem radnih viza za Njemačku državljanima BiH.

O svemu ovome obaviješteni su tada i Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke i druge tamošnje institucije.