Logo
Large banner

Petrović: Atović je Konakovićev kadar, Predsjedništvo ga nije imenovalo, niti bi srpski član glasala za ovu kontroverznu ličnost

Izvor:

SRNA

05.03.2026

17:57

Komentari:

0
Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

Predsjedništvo BiH nije imenovalo Admira Atovića za konzula BiH u Novom Pazaru, već ga je poslalo Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, odnosno Elmedin Konaković kao privremenog otpravnika poslova, istakao je šef Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Dušan Petrović.

"S ciljem objektivnog informisanja želim da naglasim da Atović nije imenovan od Predsjedništva, a i da je to imenovanje bilo na dnevnom redu srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović bila bi protiv, imajući u vidu njegovu prošlost za vrijeme diplomatske službe u Frankfurtu", pojasnio je Petrović.

Napominjući da je na sreću Republika Srbija odbila da mu da agreman, Petrović je naglasio da je riječ o kontroverznoj ličnosti, koja je trenutno u sudskim sporovima zbog kriminalnih radnji tokom službovanja u konzulatima BiH u Njemačkoj, što po ko zna koji put potvrđuje kako i koji kadar bira ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.

On je podsjetio da se u MIP-u godinama ne usvaja sistematizacija i to mnogo govori o Konakovićevoj nesposobnosti u rukovođenju ovim veoma značajnim ministarstvom.

Душан Петровић

Republika Srpska

Petrović: Neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Srpske u Njemačku

"Predsjedništvo je imenovalo određene ambasadore i konzule, ali oni ne mogu da odu na svoje dužnosti upravo zbog toga što sistematizacija nije usvojena i BiH sada nema ambasadora u Bratislavi i Bakuu, generalnog konzula u Rijeci i još nekim destinacijama", naglasio je Petrović.

Atović je poznat po diplomatskom skandalu koji se dogodio 2021. godine, kada je kao konzul BiH u Frankfurtu na svom tviter nalogu indirektno zaprijetio ratom napisavši: "Sto hiljada Bosanaca sa iskustvom rata trenutno živi u Bosni! Municija u Konjicu i Goraždu! Haubice u Travniku! RPG-ovi u Hadžićima. Itd. Uzdaj se u se i u svoje kljuse! Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca! Ef. Velić... Alahu Ekber".

Takođe, 2023. godine generalni konzul BiH u Frankfurtu Višnja Lončar uputila je dopis MIP u Sarajevu o zaprimljenoj prijavi moguće korupcije protiv Atovića koji se sumnjiči da je primio 25.000 evra za obećane usluge u vezi pribavljanjem radnih viza za Njemačku državljanima BiH.

O svemu ovome obaviješteni su tada i Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke i druge tamošnje institucije.

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Petrović

Elmedin Konaković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аулић и Петровић о порукама из Дејтона: Ситуација се промијенила

BiH

Aulić i Petrović o porukama iz Dejtona: Situacija se promijenila

9 mj

0
Петровић: Конаковић забављањем јавности неће поправити посрнули политички рејтинг

BiH

Petrović: Konaković zabavljanjem javnosti neće popraviti posrnuli politički rejting

9 mj

0
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Republika Srpska

Petrović: Neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Srpske u Njemačku

2 sedm

0
Елмедин Конаковић и Зукан Хелез

BiH

Ministarstva Konakovića i Heleza će ''popiti i pojesti'' milion KM

8 h

0

Više iz rubrike

Авион, лет

BiH

Usvojena odluka o evakuaciji građana BiH, Savjet ministara izdvaja 800.000 KM

2 h

1
Именоване нове судије у Републици Српској и ФБиХ

BiH

Imenovane nove sudije u Republici Srpskoj i FBiH

4 h

0
Сарајево

BiH

Ministarstvo bezbjednosti uvelo preventivne mjere zbog situacije na Bliskom istoku

5 h

0
Авион, лет

BiH

Potvrđeno za ATV: Polijeće avion iz Dubaija sa 173 državljana BiH

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

36

Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner