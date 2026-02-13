Petrović: Neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Srpske u Njemačku

Potpuna je neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Republike Srpske u Njemačku, što znači da do bilo kakvog odbijanja ili uskraćivanja dozvole nije ni moglo doći, rekao je šef kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Dušan Petrović.

Iz Predsjedništva BiH su se oglasili kako kažu povodom netačnih i zlonamjernih informacija objavljenih na portalu "Raport", a koje se tiču navodnog zahtjeva za slijetanje aviona Vlade Republike Srpske u Njemačku.

- Sve tvrdnje plasirane u određenim medijima predstavljaju neprovjerene dezinformacije, čiji je jedini cilj obmanjivanje javnosti i kreiranje lažnog narativa. Nedopustivo je da se pojedini mediji, bez elementarne novinarske provjere, stavljaju u funkciju širenja neistina, čime svjesno unose nepotrebnu konfuziju među građane - rekao je Petrović.

Kaže da očekuju od svih medija da se pridržavaju osnovnih standarda profesionalnog i odgovornog novinarstva, zasnovanog isključivo na činjenicama i potvrđenim informacijama.