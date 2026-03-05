Oglasio se Evropol: Povećana prijetnja od terorističkih napada u EU!

Prijetnja od terorističkih napada na teritoriji Evropske unije povećana je zbog sukoba u Iranu, saopštio je danas Evropol, upozorivši da bi iranski posrednički akteri mogli da pokrenu destabilizujuće aktivnosti u državama članicama.

Portparol Evropola Jan Op Gen Ort rekao je za Euraktiv da je nivo terorističke i ekstremističke prijetnje na tlu EU ocijenjen kao "povišen", dodajući da to može da se manifestuje kroz radikalizaciju pojedinaca ili kroz male, samoinicijativne ćelije nastale unutar EU.

Prema njegovim riječima, brzo širenje sadržaja na internetu može dodatno da ubrza kratkoročnu radikalizaciju među pripadnicima dijaspore u EU i drugim pojedincima.

U Evropolu takođe izražavaju zabrinutost da bi mogli da budu aktivirani iranski posrednički akteri.

- Ti akteri uključuju tzv. "Osovinu otpora" i kriminalne mreže koje deluju pod nadzorom iranskih bezbednosnih institucija - rekao je Op Gen Ort, a prenosi Tanjug.

On je dodao da njihove aktivnosti mogu da obuhvate terorističke napade, kampanje zastrašivanja i finansiranje terorizma, ali i sajber napade, širenje dezinformacija ili prevare na internetu.

Prema procjeni Evropola, rizik od sajber napada usmjerenih na infrastrukturu i poslovni sektor mogao bi dodatno da poraste ukoliko se sukob nastavi.

- Sukob će generisati paralelnu dinamiku u onlajn prostoru. Kriminalne i terorističke mreže iskoristiće pojačano informativno okruženje putem prevara i dezinformacija uz pomoć vještačke inteligencije - rekao je Op Gen Ort.

Evropski koledž za bezbjednost i odbranu odlučio je ranije ove nedelje da pojača saradnju s Evropolom usred strahova od iranske odmazde nakon ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamenija.

- Ako Iranci dostignu tačku očaja, mogu da pribjegnu terorizmu u kojem se nezavisnim ćelijama, bez direktnog kontakta sa Teheranom, nalaže da djeluju slobodno - rekao je regionalni obavještajni izvor za Euraktiv 3. marta.