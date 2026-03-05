Upozorenje: Influenserima u Dubiaju prijeti zatvor zbog objava o ratu, situacija je ozbiljna

Influenseri koji se nalaze u Dubaiju dobili su upozorenje da im prijeti zatvorska kazna zbog objavljivanja materijala o sukobu sa Iranom na društvenim mrežama. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) poručili su zajednici influensera u Dubaiu da bi svaki sadržaj koji se smatra štetnim po "javni red, nacionalno jedinstvo i ugled države" mogao dovesti do novčanih kazni do 77.000 dolara ili zatvorske kazne.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) poručili su zajednici influensera u Dubaiu da bi svaki sadržaj koji se smatra štetnim po "javni red, nacionalno jedinstvo i ugled države" mogao dovesti do novčanih kazni do 77.000 dolara ili zatvorske kazne.

Jedna influenserka rekla je da je obrisala video koji prikazuje zapaljene ostatke rakete ispred njene zgrade jer korisnici društvenih mreža "moraju biti veoma oprezni u vezi sa onim što govore", prenio je britanski "Telegraf".

Kampanjska grupa "Detejnid in Dubai" navodi da je ranije zastupala više stranih državljana u ovoj državi Persijskog zaliva koji su bili privedeni ili kažnjeni zbog objava na Tviteru, Fejsbuku, Instagram storijima i Voc Ap porukama. Njeni aktivisti kažu da mnogi neće biti sigurni da li su prešli zakonsku granicu objavljujući informacije o tome kako su odbrambeni sistemi UAE presretali raketne napade iz Irana.

Plamen iznad hotela

Dubai i širi prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata direktno su pogođeni ratom u Iranu, pošto su dijelovi oborenih raketa tokom vikenda padali širom popularne turističke destinacije. U subotu uveče, ostaci presretnute iranske rakete pogodili su hotel "Fejrmont D Palm" na ostrvu Palm Džumaria, popularnom turističkom području, a snimci su pokazali plamen koji se uzdiže iz atrijuma hotela.

U nedjelju ujutru i Međunarodni aerodrom Dubai je pogođen. Takođe je bilo izvještaja o oštećenjima od gelera na hotelu Burdž Al Arab i u luci Port of Džebel Ali, kao i na drugim civilnim lokacijama u gradu.

Republika Srpska Minić: Poletio avion iz Dubaija, građani će konačno stići kućama

Zakoni o sajber kriminalu u Ujedinjeni Arapski Emiratima spadaju među najstrože na svijetu, a svaki komentar o regionalnom sukobu, vladinoj politici ili bezbjednosnim pitanjima može biti protumačen kao krivično djelo.

"Vlasti Dubaija žele da kontrolišu narativ, to je sigurno. Postoje stroga pravila o tome šta možete ovdje reći. Vlasti u Dubaiju ne žele da se panika širi od ljudi koji objavljuju dezinformacije. U njihovom je interesu da ljudi budu mirni i ja to mogu da razumijem", rekla je influenserka, koja je željela da ostane anonimna.

Influenserka, koja ima milione pratilaca na svom Instagram nalogu, rekla je da je snimila film ispred svog stana nakon što je iranska raketa presretnuta u nebu u subotu.

Međutim, odlučila je da ukloni snimak sa svoje objave na društvenim mrežama i da ga više ne objavljuje "iz poštovanja prema pravilima UAE".

"Bila sam utrnula kada sam vidjela plamen. Nisam znala kako da se osjećam jer u početku nisam znala šta gledam. Ali stvari su se sada smirile, poslije nekoliko dana. Ljudi su se čak vratili na plažu. Osjećam se prilično bezbjedno".

Influenserka, koja je trebalo da leti za London kada joj je let otkazan zbog sukoba, dodala je da su, iako su držale strogu kontrolu nad društvenim mrežama, vlasti pružile brze i jasne informacije o tome kako reagovati na napade. "Ako postoji razlog za brigu, reći će vam da odete u sklonište ili šta god. Znaju da panika ne pomaže", rekla je.

Putnicima sa kruzera rečeno da ne razgovaraju o situaciji

Putnicima koji su zaglavljeni na kruzerima kod obale Dubaija takođe je rečeno da ne razgovaraju o tekućem sukobu.

Jan Arnot (71) putnik kompanije "Selektual Kruzis" otkrio je detalje: "Rečeno nam je da ne razgovaramo o situaciji na brodu. Vidjeli smo odbrambene avione i dim od napada na aerodrom, ali smo se osejćali bezbjedno sve vrijeme. Niko kod kuće ne može da vjeruje šta govorimo".

Svijet Bogataši Dubaija se skrivaju u bunkerima i "sobama panike"

Pritvoreni u Dubaiju rekli su da su neke osobe ranije optužene za poziranje ispred zabranjenih lokacija.

Poznato je da su vlasti posebno osetljive na sadržaj za koji smatraju da širi "lažne informacije", šteti diplomatskim odnosima ili podriva nacionalnu bezbjednost.

Izlasci zaglavljenih državljana koji izražavaju strah ili frustraciju zbog kašnjenja u evakuaciji takođe mogu biti u suprotnosti sa pravilima, upozorila je grupa.

U saopštenju objavljenom u subotu, nekoliko sati od početka američkih i izraelskih napada na Iran, kancelarija javnog tužioca UAE upozorila je "protiv objavljivanja ili širenja glasina i informacija iz nepoznatih izvora putem platformi društvenih medija ili bilo kojih drugih tehnoloških sredstava".

U saopštenju se dodaje da je upozorenje protiv objavljivanja dezinformacija "zbog posljedica toga, uključujući širenje zabune i štetu po bezbjednost i stabilnost društva".

Svi podliježu zakonskoj regulativi

"Svaka osoba koja dijeli ili ponovo objavljuje sadržaj iz nepoznatih izvora podliježe zakonskoj odgovornosti u skladu sa važećim zakonodavstvom, čak i ako nije originalni kreator takvog sadržaja. Budite svjesni i informisani. Informacija je odgovornost, a širenje glasina je zločin". Smatra se da su stroga pravila dovela do samocenzure kod nekih influensera koji su imali koristi od dubaijskog sistema viza "Kreators HQ", koji daje besplatne dozvole onima koji rade u oblasti kreiranja sadržaja da borave u gradu, bez potrebe za sponzorom.

Srbija Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

"Ako živite ovdje, a ne kao turista, potrebna vam je dozvola za objavljivanje sadržaja. Vlasti su ovdje tolerantne u mnogim pogledima, ali stroge u drugima", rekao je jedan influenser.

Oglasila se i Rada Stirling, glavna izvršna direktorka organizacije "Detained In Dubai":

Strogi zakoni za sajber kriminal

"Zakoni UAE o sajber kriminalu su među najstrožim na svijetu kada je reč o društvenim mrežama. Formulacija zakona je namerno široka, što znači da se skoro sve što kritikuje vladinu politiku ili regionalni sukob može tumačiti kao zločin". U ratnim vremenima, ovi zakoni postaju još opasniji. Stanovnici se efikasno upozoravaju da ćute na mreži. Posjetioci su posebno ranjivi jer često pretpostavljaju da su zaštićeni standardima slobode govora svoje zemlje. Nisu. Mnogi ljudi su sada previše uplašeni da javno govore, čak i ako se ne slažu sa onim što se dešava. Nezakonito je fotografisati vladine zgrade, a ljudi su optuženi za poziranje ispred zabranjenih mjesta. Postoji realan rizik da će dobronamjerni posjetioci koji su zarobljeni u UAE nenamjerno kršiti zakon".

(Telegraf)