Velika promjena u Trampovom timu: Smjena na čelu Ministarstva za unutrašnju bezbjednost

Sa zadovoljstvom objavljujem da će visoko cijenjeni senator Sjedinjenih Američkih Država iz velike države Oklahoma, Markvejn Mulin, postati sekretar za unutrašnju bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS), počev od 31. marta 2026. godine", napisao je Donald Trump u objavi na mreži "Trut Sošal".

Američki predsjednik Donald Tramp odlučio je da promijeni dio svog tima

"Sekretarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem podnosi ostavku krajem mjeseca", izjavio je Tramp, dodajući da će za njenog nasljednika imenovati senatora Markvejna Mulina, republikanca iz Oklahomae.

Kristi Noem odlazi na novu funkciju

Dodao je da će Kristi Noem, koja je, kako je rekao, "dobro služila", preuzeti novu funkciju pod nazivom "izaslanik za Štit Amerike". Predsjednik je opisao tu poziciju kao onu koja će predvoditi "našu novu bezbjednosnu inicijativu na zapadnoj hemisferi".

Donald Tramp je danas popodne razgovarao sa Kristi Noem o promjeni funkcije, prema riječima dvije osobe upoznate sa razgovorom. Sekretarka je trenutno van Vašingtona.

Ranije u četvrtak, Markvejn Mulin, je odbio da odgovori na pitanja "NBS Njusa" o tome da li je razgovarao sa predsjednikom o preuzimanju funkcije sekretara za unutrašnju bezbjednost.

Senator je samo rekao da je sa Trampom razgovarao "nedavno" i dodao:

"Jednostavno ne želim sada da govorim o tome. Razgovaraćemo o tome kasnije. Markvejn Mulin, bivši borac mješovitih borilačkih vještina, služio je deceniju u Predstavničkom domu prije nego što je 2023. godine osvojio mesto u Senatu. Kristi Noem je tokom svog mandata povremeno gubila i ponovo sticala naklonost Donald Trampa, ali su njeni komentari ove nedjelje pred zakonodavcima o jednoj reklamnoj kampanji i o tome da li ju je Donald Tramp odobrio razbjesnili predsjednika i, čini se, bili posljednja kap koja je prelila čašu.

Na kongresnim saslušanjima u utorak i srijedu, zakonodavci su ispitivali Noem o reklamnoj kampanji vrijednoj 200 miliona dolara koju je nadgledala, a koja je pozivala svakoga ko se ilegalno nalazi u SAD da se dobrovoljno deportuje. U reklamnoj kampanji, koja je uglavnom vođena na engleskom jeziku, pojavljivala se Noem.

Prema Ad Impaktu, Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti potrošilo je skoro 80 miliona dolara na emitovanje ovih reklama od početka 2025. godine, ne računajući troškove produkcije.

Noem je u utorak rekla senatskom panelu da je predsjednik odobrio višemilionsku reklamnu kampanju, što je Bijela kuća negirala.

