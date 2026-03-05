Tramp: Iran više nema ni mornaricu, ni vazdušne snage, sve što im je ostalo je hrabrost

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD namjeravaju da igraju značajnu ulogu u oblikovanju poslijeratnog političkog pejzaža u Iranu.

Izbor novog vođe

Istakao je da će imati veliki uticaj na izbor budućeg iranskog vođstva.

"Imaću veliki uticaj ili neće biti nikakvog dogovora, jer se mi nećemo vraćati i ovo raditi ponovo", naglasio je Tramp.

"Radićemo sa narodom i režimom kako bismo obezbijedili da na vlast dođe neko ko može da izgradi Iran na dobar način, ali bez nuklearnog oružja", istakao je za "Politiko".

Tramp se osvrnuo i na sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji se spominje kao favorit za novog vrhovnog vođu Irana.

"Sada gledaju sina. Razlog zašto otac nije hteo da mu preda vlast je taj što kažu da je nesposoban", kaže Tramp.

Naglasio je da će SAD "raditi sa Irancima kako bi pomogao da se napravi pravi izbor", jer želi da izbjegne situaciju u kojoj bi Iran ponovo vodio politiku koja bi za desetak godina dovela do novog sukoba.

Rast cijena goriva

Tramp je takođe odbacio zabrinutost da bi rast cijena goriva zbog sukoba mogao politički da našteti republikancima pred novembarske izbore.

"Ljudima se sviđa ono što se događa. Uklanjamo veliku prijetnju SAD i radimo to na način kakav niko dosad nije vidio", rekao je.

Tramp je opisao američki napad na Iran kao "veoma kontrolisan", dok se hvalio ogromnim vojnim kapacitetima, uprkos zabrinutosti pojedinih zvaničnika Pentagona zbog smanjenja zaliha oružja.

"Djelujemo hirurški. Imamo neograničene zalihe oružja, neograničene… Imamo hiljade i hiljade komada", hvalisao se američki predsjednik u izjavi za "Politiko".

"Nemaju mornaricu, nemaju vazdušne snage"

Dodao je kako je navodno iranska vojna moć praktično uništena.

"Nemaju mornaricu. Nemaju vazdušne snage. Nemaju sisteme za otkrivanje aviona. Sve je uništeno. Njihov radar je uništen. Njihova vojska je desetkovana. Sve što im je ostalo je hrabrost", istakao je američki predsjednik.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da u ovom ratu neće biti pobjednika.

"U ovom ratu nema pobjednika. Naša pobjeda je to što možemo da se odupremo nezakonitim ciljevima i to smo do sada činili. Oni nisu uspjeli da ostvare svoje ciljeve, a mi smo uspjeli da im se suprotstavimo i stanemo naspram, kako tvrde, najmoćnije vojske na svijetu, zajedno sa Izraelom", rekao je Aragči.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.