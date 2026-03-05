Iran zasuo UAE raketama i dronovima: Balistički projektil pogodio Dubai

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da je na teritoriji te države palo šest dronova, Iran je prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao balističke rakete i više od 130 samoubilačkih dronova.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je na teritoriji te države palo šest dronova, dok je šest raketa presretnuto i uništeno tokom najnovijeg napada koji je pokrenuo Iran.

List "Dejli Mejl" navodi da je jedna balistička raketa pogodila Dubai, dok je više dronova takođe usmjereno ka tom gradu.

Napadi se dešavaju u trenutku kada Pentagon započinje pregovore o kupovini dronova presretača ukrajinske proizvodnje, koji bi pomogli u suzbijanju napada iranskih dronova Šahed, zbog strahova da bi zemlje Persijskog zaliva mogle ostati bez raketa za protivvazdušnu odbranu.

Svijet Za danas planiran let sa državljanima BiH iz Dubaija

Sjedinjene Američke Države okrenule su se iskustvu Kijeva u odbijanju napada dronovima, jer se zalihe raketa Patriot, koje se koriste za presretanje dronova Šahed, smanjuju. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je za "Fajnenšel tajms":

"Očigledno je da postoji porast interesovanja za ukrajinske dronove-presretače, koji mogu da presretnu Šahed po veoma niskoj cijeni."

Svijet Srbi u UAE dobili hitno upozorenje, ali ne zbog raketnih udara

Prema podacima ministarstva, do sada su u napadima na Ujedinjene Arapske Emirate poginule tri osobe – svi strani državljani iz Pakistana, Nepala i Bangladeša.

Dodaje se i da su od početka napada povrijeđene ukupno 94 osobe.

(Avaz)