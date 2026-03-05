Logo
Amidžić: Obezbijeđena sredstva za povratak građana BiH sa Bliskog istoka

ATV

05.03.2026

11:25

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Foto: ATV / Branko Jović

Ministarstvo finansija i trezora BiH jutros je izdalo pozitivno mišljenje i obezbijedilo sredstva za organizovanje povratka naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Očekujem odluku Savjeta ministara BiH već danas kako bi bezbjedan povratak građana bio omogućen što prije. Ukoliko bude potrebno, Ministarstvo finansija i trezora BiH obezbijediće i dodatna sredstva", istakao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Iks.

