Amidžić: Obezbijeđena sredstva za povratak građana BiH sa Bliskog istoka

Ministarstvo finansija i trezora BiH jutros je izdalo pozitivno mišljenje i obezbijedilo sredstva za organizovanje povratka naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Očekujem odluku Savjeta ministara BiH već danas kako bi bezbjedan povratak građana bio omogućen što prije. Ukoliko bude potrebno, Ministarstvo finansija i trezora BiH obezbijediće i dodatna sredstva", istakao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Iks.



Očekujem odluku Savjeta ministara BiH već danas kako bi bezbjedan povratak građana bio omogućen što prije.… — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 5, 2026

