Amidžić: Obezbijeđena sredstva za povratak građana BiH sa Bliskog istoka

05.03.2026
11:25
Ministarstvo finansija i trezora BiH jutros je izdalo pozitivno mišljenje i obezbijedilo sredstva za organizovanje povratka naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka, istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.
"Očekujem odluku Savjeta ministara BiH već danas kako bi bezbjedan povratak građana bio omogućen što prije. Ukoliko bude potrebno, Ministarstvo finansija i trezora BiH obezbijediće i dodatna sredstva", istakao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Iks.
