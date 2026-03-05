Logo
Jutarnje plivanje pretvorilo se u košmar: Morski pas napao ronioce

ATV

05.03.2026

11:20

0
Ронилац
Foto: Unsplash

Novi stravičan napad morskog psa dogodio se u australskim vodama i to na Velikom koraljnom grebenu, najvećoj živoj strukturi na planetu.

Muškarac u pedesetim godinama plivao je uz obalu Kvinslanda oko 8 sati ujutro kada ga je morski pas iznenada i brutalno napao.

Zajedno s dvojicom prijatelja ronio je s maskom i disalicom na zapadnoj strani ostrva Lejdi Eliot, u blizini istoimenog ekološkog resorta.

Trojac je nakon napada uspio doplivati natrag do obale i obavijestiti osoblje resorta o ugrizu. Helikopterom je prevezen u bolnicu u Bundabergu, a njegovo stanje je stabilno.

Нокти

Zdravlje

Hirurg upozorava: Ako imate ovu liniju na noktu, riječ je o opasnoj bolesti

Portparol hitne medicinske službe Kvinslenda izjavila je da je muškarac u napadu zadobio duboku razderotinu na ruci te površinske posjekotine na trbuhu i šaci.

Zbog incidenta zatvorene su zapadne zone za ronjenje oko otoka Lejdi Eliot do daljnjega. Još nije poznato o kojoj je vrsti morskog psa riječ.

Ove je godine Australiju pogodio niz napada morskih pasa, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ronilac

morski pas

