Jutarnje plivanje pretvorilo se u košmar: Morski pas napao ronioce

Novi stravičan napad morskog psa dogodio se u australskim vodama i to na Velikom koraljnom grebenu, najvećoj živoj strukturi na planetu.
Muškarac u pedesetim godinama plivao je uz obalu Kvinslanda oko 8 sati ujutro kada ga je morski pas iznenada i brutalno napao.
Zajedno s dvojicom prijatelja ronio je s maskom i disalicom na zapadnoj strani ostrva Lejdi Eliot, u blizini istoimenog ekološkog resorta.
Trojac je nakon napada uspio doplivati natrag do obale i obavijestiti osoblje resorta o ugrizu. Helikopterom je prevezen u bolnicu u Bundabergu, a njegovo stanje je stabilno.
Portparol hitne medicinske službe Kvinslenda izjavila je da je muškarac u napadu zadobio duboku razderotinu na ruci te površinske posjekotine na trbuhu i šaci.
Zbog incidenta zatvorene su zapadne zone za ronjenje oko otoka Lejdi Eliot do daljnjega. Još nije poznato o kojoj je vrsti morskog psa riječ.
Ove je godine Australiju pogodio niz napada morskih pasa, prenosi Dnevnik.hr.
