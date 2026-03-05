Logo
Orban: Ucjene Kijeva se moraju odbiti silom

Izvor:

SRNA

05.03.2026

10:08

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Ucjene iz Kijeva se moraju odbiti silom, blokada protoka nafte se mora prekinuti, a mađarski interesi se moraju sprovesti, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je podsjetio da je u Sporazumu Ukrajine sa EU jasno navedeno da postupci Kijeva ne smiju narušiti energetsku bezbjednost članica Unije.

"To je zapisano i oni su tu garanciju potpisali", naveo je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je istakao da bi, u slučaju pristanka Unije da se Sporazum revidira i vrati na pregovarački sto, Kijev nastavio da ih ucjenjuje.

"To je pitanje zakona - naše pravo i njihova obaveza", rekao je mađarski premijer.

On je dodao da postupke Kijeva smatra "besramnom i pokvarenom ucjenom" i da želi da natjera Kijev da se povuče da bi "jednom zasvagda naučili da to ne mogu raditi Mađarskoj".

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Kijev

Komentari (0)
