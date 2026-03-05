Logo
Produžen pritvor muškarcu optuženom za pokušaj silovanja d‌jeteta

Autor:

ATV

05.03.2026

09:55

Продужен притвор мушкарцу оптуженом за покушај силовања д‌јетета
Foto: Pixabay

Kantonalni sud u Bihaću donio je rješenje kojim je za dva mjeseca produžen pritvor muškarcu (66) iz Ključa kojeg terete da je u avgustu 2025. godine pokušao silovati dijete starije od 15 godina.

Odlučujući o kontroli opravdanosti pritvora, sud je donio rješenje kojim je produžen pritvor Ključaninu jer je utvrđeno da je i dalje neophodno njegovo zadržavanje u pritvoru.

granicni prelaz

Srbija

Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

"U novembru 2025. godine protiv 66-godišnjaka iz Ključa Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podiglo optužnicu kojom je istom stavljeno na teret da je u avgustu 2025. godine upotrebom sile pokušao da prisili na spolni odnošaj dijete starije od 15 godina", navode iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

On je uhapšen 9. avgusta 2025. godine i od tada se nalazi u pritvoru zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi isti mogao ponoviti ili dovršiti pokušano krivično d‌jelo.

produžen pritvor

pokušaj silovanja

Ključ

Kantonalni sud Bihać

