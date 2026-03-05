Logo
Large banner

Užas: Nasilnici drvenom motkom umalo ubili tinejdžera

Autor:

ATV

05.03.2026

08:42

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U beogradskom naselju Rakovica, 2. marta dogodio se stravičan incident u kojem je teško pretučen sedamnaestogodišnji U.J.

Mladić se trenutno nalazi u kritičnom stanju, dok policija intenzivno traga za trojicom napadača koji su u bjekstvu.

Prema saznanjima našeg portala, napad se dogodio na ulici, gdje su trojica za sada nepoznatih muškaraca presrela mladića. Nasilnici su žrtvu tukli drvenom motkom, nanoseći mu povrede opasne po život.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Gradovi i opštine

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

Posebno potresan detalj ovog slučaja je to što je teško povređenog U.J. na ulici pronašao rođeni otac. On je sina odmah transportovao u bolnicu, gdje su ga preuzeli ljekari hitne službe. Stanje mladića je i dalje krajnje neizvjesno i on se nalazi pod stalnim ljekarskim nadzorom.

O incidentu je odmah obavješteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo hitnu istragu.

„Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača. Provjeravaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okolini mjesta napada, a istraga bi trebalo da utvrdi i motiv ovog brutalnog čina“, navodi izvor blizak istrazi.

Građani Rakovice su uznemireni ovim događajem, a policijske patrole su pojačane u ovom dijelu grada, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

fizički napad

tinejdžer

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ни случајно не бацајте љуске од бијелог лука: Послужиће као природно ђубриво за цвијеће

Savjeti

Ni slučajno ne bacajte ljuske od bijelog luka: Poslužiće kao prirodno đubrivo za cvijeće

4 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

4 h

0
Огласио се адвокат Кајмакоског, изнио језиве детаље отмице

Scena

Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

4 h

0
Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

Hronika

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

4 h

0

Više iz rubrike

Језиви детаљи напада на младића (17): Претукли га дрвеном мотком, отац га нашао у локви крви

Hronika

Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

4 h

0
Пас кангал

Hronika

Psi rastrgali ženu: Poznato u kakvom je stanju

5 h

0
Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Hronika

Drama u Tesliću: Prijetio policajcima da će im pucati u djecu

14 h

1
Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

Hronika

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner