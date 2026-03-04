Logo
Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

Izvor:

Blic

04.03.2026

21:00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици
Foto: ATV

Užas u Pančevu: Manijak (33) je mjesecima proganjao oštećenu koja je iz straha dostavila tražene eksplicitne fotografije, a okrivljeni ih je potom slao članovima njene porodice i objavio oglas sa njenim slikama

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv M.S. (33) iz Požarevca, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo "Proganjanje".

Tužilaštvo predlaže kaznu zatvora od devet mjeseci, zabranu komunikacije i približavanja oštećenoj na najmanje godinu dana i obavezno psihijatrijsko liječenje za M.S.

Okrivljenom M.S. se stavlja na teret da je u stanju bitno smanjene uračunljivosti u vremenskom periodu od 29.11.2022. godine do 15.6.2023. godine, u Pančevu, protivno volji oštećene D.P. (57) u cilju uspostavljanja neposrednog kontakta, istoj uporno putem aplikacije „Mesindžer“, koristeći nalog sa lažnim imenom, slao poruke i upućivao video pozive u kojima je oštećenoj D.P. prijetio i zahtjevao da mu dostavlja fotografije eksplicitne sadržine, što je oštećena i učinila iz straha, a zatim je i pozivao sa skrivenog broja telefona.

Хакер

Hronika

Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

Takođe se tereti da je eksplicitne fotografije oštećene prosleđivao članovima njene porodice, kao i da je bez njenog znanja objavio oglas sa njenim fotografijama, usljed čega je oštećena primala pozive nepoznatih lica.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od najmanje jedne godine i mjeru bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

(Blic)

