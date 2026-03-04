Logo
Krivična prijava ženi iz Sremske Mitrovice: Pronađeno 750 kg duvana namijenjenog crnom tržištu

Izvor:

Telegraf

04.03.2026

19:43

U Sremskoj Mitrovici policija će podnijeti krivičnu prijavu protiv B. V. (56), zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, podnijeće krivičnu prijavu protiv B. V. (56), zbog sumnje da je izvršila krivično djelo "Nedozvoljeno skladištenje robe", saopštio je MUP.

Kako se sumnja, ona je 750 kilograma osušenog duvana u listu, u svom vlasništvu, namijenila da proda na crnom tržištu i na taj način oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara.

Policija je duvan pronašla u prikolici u pomoćnom objektu, u okolini Sremske Mitrovice.

