Maloljetnik uhapšen sa 150 kilograma duvana

Izvor:

SRNA

20.01.2026

09:31

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Crnogorska policija uhapsila je u mjestu Vranj, opština Tuzi, sedamnaestogodišnjaka, koji je u vozilu bez registarskih oznaka prevozio 150 kilograma duvana.

- Detaljnim pregledom vozila kojim je maloljetnik upravljao, policijski službenici su pronašli 300 manjih papirnih pakovanja u kojima se nalazio rezani duvan, težine oko 150 kilograma, upakovan u 10 većih plastičnih kesa i sakriven u ribarskim mrežama - saopštila je Uprava policije.

Uhapšeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Crna Gora

hapšenje

duvan

