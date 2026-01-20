Maloljetnik uhapšen sa 150 kilograma duvana

Izvor:
20.01.2026
Crnogorska policija uhapsila je u mjestu Vranj, opština Tuzi, sedamnaestogodišnjaka, koji je u vozilu bez registarskih oznaka prevozio 150 kilograma duvana.
- Detaljnim pregledom vozila kojim je maloljetnik upravljao, policijski službenici su pronašli 300 manjih papirnih pakovanja u kojima se nalazio rezani duvan, težine oko 150 kilograma, upakovan u 10 većih plastičnih kesa i sakriven u ribarskim mrežama - saopštila je Uprava policije.
Uhapšeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.
