Poslanici danas odlučuju o budžetu

SRNA

20.01.2026

09:09

0
Посланици данас одлучују о буџету
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu nastaviti sjednicu, na kojoj su poslanici razmotrili prijedlog budžeta FBiH za ovu godinu.

Predviđeno je da se na početku juče započete dvodnevne sjednice poslanici izjasne o Prijedlogu budžeta FBiH za 2026. godinu, na koji je uložen veliki broj amandmana, a odmah potom i o pratećem zakonu izvršenju budžeta.

Poslanici bi trebali da glasaju i o predloženim finansijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja FBiH, te Federalnog zavoda za zapošljavanje, o kojima je prvog dana zasjedanja Predstavnički dom obavio raspravu.

Društvo

Romanijski med kandidovan za zaštitu oznakom porijekla

Prema dnevnom redu sjednice, preostalo je da poslanici razmotre prijedloge izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima FBiH i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH.

Riječ je o zakonima čija je primjena uslovljena usvajanjem budžeta Federacije.

Početak sjednice zakazan je u 10.00 časova.

PD PS BiH

budžet

