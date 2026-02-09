Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

Građani u Srbiji i dalje često čuvaju sitan novac u teglama, kasicama ili fiokama, ali u praksi se sve češće postavlja pitanje – da li trgovac ima pravo da odbije plaćanje velikom količinom kovanica. Iako se mnogima čini da je to "siva zona", propisi su po tom pitanju jasni.

Kovani novac, baš kao i papirne novčanice i bezgotovinsko plaćanje, predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji. To znači da trgovci imaju obavezu da prihvate plaćanje u kovanicama, bez obzira na apoen, čak i kada je riječ o većoj količini sitnog novca.

Ukoliko trgovac odbije takvo plaćanje, građani imaju pravo da se obrate nadležnoj inspekciji ili da ulože prigovor Narodnoj banci Srbije.

Iako je plaćanje kovanicama dozvoljeno, iz Centralne banke apeluju da se sitan novac ne zadržava kod kuće, već da se koristi u svakodnevnom prometu. Razlog nije samo praktične prirode.

Plaćanje velikom količinom kovanica može da izazove gužve na kasama i uspori rad prodavnica, ali veći problem nastaje kada se sitni apoeni povuku iz opticaja.

Tada dolazi do njihove nestašice na tržištu, što zahtijeva dodatno kovanje.

Kovanje sitnog novca skuplje od njegove vrednosti

Izrada kovanog novca postaje sve skuplja zbog rasta cena metala na svjetskim berzama. Kod najmanjih apoena, poput kovanica od jednog i dva dinara, troškovi proizvodnje premašuju njihovu nominalnu vrijednost.

Ipak, kovanje je neizbježno jer je dinar osnovna novčana jedinica u Srbiji, a sitni apoeni su neophodni za funkcionisanje gotovinskog platnog prometa.

Ko smije da procjeni da li je novac oštećen

Još jedan čest problem u praksi je odbijanje novčanica uz obrazloženje da su oštećene. Važno je znati da trgovci nemaju pravo da samostalno procjenjuju da li je novčanica nevažeća.

Procjenu da li se novčanica može zamijeniti ili povući iz opticaja može da donese isključivo Narodna banka Srbije. U suprotnom, odbijanje plaćanja predstavlja povredu prava potrošača.

Šta građani treba da znaju

Plaćanje kovanicama je dozvoljeno i trgovci su dužni da ga prihvate, ali se građanima savjetuje da sitan novac koriste redovno, a ne da ga gomilaju.

U slučaju odbijanja plaćanja ili drugih nepravilnosti, moguće je podnijeti prijavu nadležnim organima.

Na taj način se štite i prava potrošača i stabilnost novčanog prometa, prenosi Kurir.