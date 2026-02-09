Logo
Large banner

Jezivo nasilje u školi: Nastavnik šamarao učenika, đaci sve snimili

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

19:12

Komentari:

0
Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили
Foto: Pixabay

Jezivo nasilje dogodilo se danas u jednoj školi u Prištini kada je nastavnik udario đaka, i to pred drugim učenicima.

Video koji je objavljen prikazuje direktan sukob između nastavnika i učenika.

Синиша Каран

Republika Srpska

Republika Srpska konačno dobila predsjednika

Nakon objavljivanja snimka u medijima, policija je uhapsila nastavnika Kadriua.

Slučaj je za portal Indeksonline potvrdio i portparol policije Enis Plana.

"Danas oko 12.00 časova primili smo informaciju o slučaju fizičkog napada koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u Prištini. Policija je odmah izašla na lice mjesta i u policijsku stanicu privela strane uključene u slučaj. Trenutno policija, u koordinaciji sa tužilaštvom, sprovodi istragu radi rasvjetljavanja ovog slučaja", rekao je Plana.

Podijeli:

Tagovi:

nastavnik

nasilje u školi

Priština

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Hronika

Više od šest godina proganjao ženu na društvenim mrežama: Upućivao joj prijetnje po život

3 h

0
паре, новац, марке

BiH

Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu radniku

3 h

0
Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

BiH

Koliko stranci moraju imati para za svaki dan proveden u BiH

4 h

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Poznato gdje se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu

4 h

0

Više iz rubrike

Priština Kosovo

Srbija

Sud u Prištini odbacio žalbe, večeras potvrda konačnih rezultata izbora

5 h

0
Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Srbija

Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

6 h

0
Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

6 h

0
Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Srbija

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner