Poznato gdje se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu

Poznati pjevač Zdravko Čolić boravi izvan Beograda, nakon što je na njegovu vilu na Dedinju bačena bomba.

Slavni muzičar fotografisan je na Zlatiboru, u jednom od hotela, a fotografije je na društvenim mrežama objavila crnogorska glumica Marta Ćeranić. Njih dvoje sreli su se u restoranu hotela, gdje su se i fotografisali.

Svijet Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

- Ispunila sam želju maloj i velikoj Martici. Čolić, Zdravko Čolić - napisala je Ćeranić uz objavljene fotografije.

Podsjećamo, sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na području Dedinja i Palilule trenutno se nalaze u rukama policije.

Najnoviji detalji istrage ukazuju na gotovo filmski scenario. Osumnjičeni su za bijeg koristili su električne trotinete, dok su same eksplozije snimali mobilnim telefonima.

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji s Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Svijet Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je zajedno sa Senadom M. (32) i Markom A., koji su ranije privedeni, učestvovao u napadima koji su uznemirili glavni grad Srbije, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pjevača Zdravka Čolića.