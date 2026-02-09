Logo
Poznato gdje se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

18:51

Komentari:

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Foto: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Poznati pjevač Zdravko Čolić boravi izvan Beograda, nakon što je na njegovu vilu na Dedinju bačena bomba.

Slavni muzičar fotografisan je na Zlatiboru, u jednom od hotela, a fotografije je na društvenim mrežama objavila crnogorska glumica Marta Ćeranić. Njih dvoje sreli su se u restoranu hotela, gdje su se i fotografisali.

Полиција Аустрија

Svijet

Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

- Ispunila sam želju maloj i velikoj Martici. Čolić, Zdravko Čolić - napisala je Ćeranić uz objavljene fotografije.

Podsjećamo, sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na području Dedinja i Palilule trenutno se nalaze u rukama policije.

Najnoviji detalji istrage ukazuju na gotovo filmski scenario. Osumnjičeni su za bijeg koristili su električne trotinete, dok su same eksplozije snimali mobilnim telefonima.

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji s Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je zajedno sa Senadom M. (32) i Markom A., koji su ranije privedeni, učestvovao u napadima koji su uznemirili glavni grad Srbije, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pjevača Zdravka Čolića.

Tagovi:

Zdravko Čolić

Pjevač

Zdravko Čolić bomba

Komentari (0)
