Loto 5: Rezultati i izvučeni brojevi u 11. kolu

ATV

09.02.2026

20:04

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
U igri Loto 5, koju zajednički organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija.

Ona je u 11. kolu bila vrijedna 1.390.000 KM.

Brojevi izvučeni u ovom kolu su 5, 3, 24, 9 i 26.

Dopunski broj je bio 5.

U narednom kolu glavna premija iznosiće oko 1.400.000 konvertibilnih maraka.

Džoker

Džoker je u 11. kolu nosio premiju od 630.000 maraka.

Nijedan od igrača ni u ovoj igri nije ostvario glavni dobitak.

Izvučeni Džoker broj je - 184627.

U narednom kolu premija za Džoker raste i očekuje se da iznositi oko 660.000 KM.

