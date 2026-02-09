Loto 5: Rezultati i izvučeni brojevi u 11. kolu

Izvor:
ATV
09.02.2026
20:04

U igri Loto 5, koju zajednički organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija.
Ona je u 11. kolu bila vrijedna 1.390.000 KM.
Brojevi izvučeni u ovom kolu su 5, 3, 24, 9 i 26.
Dopunski broj je bio 5.
U narednom kolu glavna premija iznosiće oko 1.400.000 konvertibilnih maraka.
Džoker je u 11. kolu nosio premiju od 630.000 maraka.
Nijedan od igrača ni u ovoj igri nije ostvario glavni dobitak.
Izvučeni Džoker broj je - 184627.
U narednom kolu premija za Džoker raste i očekuje se da iznositi oko 660.000 KM.
