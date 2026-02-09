Zašto očevi bježe od porodiljskog odsustva

Uloga oba roditelja u odgoju djeteta jednako je važna, ali pojedinci se i dalje opterećuju time "šta će reći selo" ako otac uzme porodiljsko odsustvo, zbog čega veoma mali procenat njih koristi ovo pravo, što pokazuje i podatak Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske da je lani samo 59 muškaraca u Srpskoj odsustvovalo s posla iz tog razloga.

Iako zakon omogućava očevima da koriste porodiljsko odsustvo, u Srpskoj i dalje to čini tek simboličan broj muškaraca.

Statistika

Podaci Javnog fonda za dječiju zaštitu pokazuju blagi porast broja očeva koji odlučuju da koriste porodiljsko odsustvo posljednjih godina.

U poređenju sa 2024. godinom, kada je zabilježen 51 korisnik, u 2025. taj broj je porastao na 59, što ukazuje na promjenu u svijesti o ravnopravnoj podjeli roditeljskih obaveza, ali i na potrebu većih podsticaja i podrške očevima pri ostvarivanju ovog prava.

"Lani je Javni fond za dječiju zaštitu, nakon sprovedenog upravnog postupka po zahtjevu poslodavca za priznavanje prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, donio 5.026 rješenja, a u 2024. godini donio je 5.009 rješenja", naveli su iz Fonda za "Glas Srpske".

Kako su pojasnili, broj očeva koji koriste pravo na porodiljsko odsustvo prije skoro deceniju bio je 22. On se u 2017. popeo na 31, dok je najviše rješenja za korištenje ovog prava bilo 2020. godine, njih 63.

Stručnjaci ističu da je u našem društvu duboko ukorijenjen tradicionalni model porodice u kojem je majka nosilac emocionalne i fizičke brige o djetetu.

Sociolog Jadranka Berić za "Glas" ističe da su istorijski, kulturni i religijski obrasci oblikovali očekivanje da je ženska uloga primarno vezana za dom i njegu, dok je muška uloga povezana sa obezbjeđivanjem materijalne sigurnosti.

"Ovaj obrazac se prenosi kroz generacije, pa čak i kada zakonske norme omogućavaju očevima da koriste porodiljsko odsustvo, društvena percepcija i dalje favorizuje majku kao "prirodnog" njegovatelja", kazala je Berićeva.

Socijalni pritisak

Ona ističe da očeva odluka da ne koristi porodiljsko odsustvo često nije samo lična, već je uslovljena socijalnim pritiskom.

"U kulturi gdje se muška snaga i radni angažman smatraju pokazateljem odgovornosti, odsustvo sa posla radi njege djeteta može biti doživljeno kao slabost ili odstupanje od norme", dodala je Berićeva.

Pojašnjava da poslodavci, posebno u privatnom sektoru, mogu gledati na takvu odluku kao na rizik po produktivnost, što dodatno stvara strah kod muškaraca da će biti etiketirani kao manje posvećeni radnici.

"Socijalna osuda okoline, komentari da je "to ženski posao", takođe ima snažan uticaj. Ako bi očevi u većem broju koristili porodiljsko odsustvo, to bi imalo značajne implikacije na ravnopravnost u porodici", poručila je Berićeva zaključujući da bi majke dobile veću slobodu za profesionalno angažovanje, a očevi bi izgradili dublju emocionalnu povezanost sa djecom. Dugoročno, to bi moglo mijenjati kulturni obrazac porodičnih uloga i doprinijeti stvaranju ravnopravnijeg društva.

Sociološki gledano, promjene u kulturnim navikama uvijek počinju kao izuzeci, a tek kasnije postaju nova norma.

Majka i predsjednica trebinjskog Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Bebe" Snežana Misita istakla je da ne vidi ništa loše u tome da jači pol koristi ista zakonska prava kao i majke.

"Majka je majka, ali i otac treba da bude tu. Koliko majka učestvuje u odgoju, toliko i otac, a dijete je zajedničko, nije samo majčino niti samo očevo", kazala je Misita za "Glas".

Očevi se slažu da nema ništa loše u tome da koriste porodiljsko odsustvo, a među njima je i Petar S. iz Banjaluke, koji kaže da nije iskoristio ovu mogućnost, ali da je ne isključuje ako postane otac drugi put.

"Prvi put tu mogućnost nisam iskoristio, ali ako dobijemo još jedno dijete, bez obzira na mišljenje drugih, sigurno ću iskoristiti svoje zakonsko pravo da prvenstveno budem uz suprugu i uz dijete", kazao je ovaj otac.

Psiholog

Psiholog Jelena Milić poručila je da je veoma važno da očevi budu prisutni u prvim danima i mjesecima nakon rođenja bebe te da njihovo prisustvo nije važno samo za bebu, već i za majku, koja u tim osjetljivim trenucima treba podršku partnera.

"Treba da iskoriste tu mogućnost porodiljskog odsustva, da budu uz suprugu, u kući, i da pomognu oko svakodnevnih obaveza, kao što su kućni poslovi ili obroci, što mnogo znači majci, jer joj omogućava da se koncentriše na sebe i dijete", kazala je Milićeva za "Glas" i savjetovala svim očevima da iskoriste svoje pravo i budu aktivni učesnici u životu zajedničkog djeteta.