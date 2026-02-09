Logo
Cvijanović navela primjer samo troje: Bošnjački političari u rastrojstvu

Izvor:

ATV

09.02.2026

19:37

Komentari:

1
Foto: Srna

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da joj djeluje da su bošnjački političari u rastrojstvu.

Cvijanovićeva je navela da je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović okačio slike sa bivšim američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom da potvrdi svoje dobre veze sa SAD.

"Parlamentarka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabina Ćudić negoduje što administracija predsjednika (SAD Donalda) Trampa želi da brani hrišćane i malo ih `upozorila` da će zbog toga teško realizovati svoje ekonomske interese u BiH", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nastavlja da glumi pajaca, "i to mu dobro ide, nekidan pričom kako u SAD `kontroliše` sve, a danas pričom o programu za saradnju sa NATO".

"I dok oni tako tobože nešto dokazuju svojoj javnosti, mi smo u Republici Srpskoj odlučili da pokažemo da na sve imamo institucionalni odgovor zasnovan na volji naroda. I sve to nakon što je neizabrani stranac, uzurpator ustavnih ovlaštenja institucija BiH, a u sprezi sa tim istim bošnjačkim političarima, doveo BiH na rub propasti", naglasila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Sabina Ćudić

Elmedin Konaković

Denis Bećirović

Komentari (1)
