Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu radniku

Izvor:

Agencije

09.02.2026

19:00

Komentari:

0
паре, новац, марке
Foto: ATV

Da li su poslodavci na osnovu člana 111. Zakona o radu, u obavezi radniku isplatiti otpremninu koji odlazi u penziju, iako to nije predviđeno Pravilnikom o radu društva, niti ugovorom o radu.

"U vezi s otpremninom radnika koji odlazi u penziju, važno je napomenuti da je članom 111. stav (1) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24) propisano da radnik koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu", navodi se.

Izuzeci

Izuzetak su slučajevi kada se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

granica carina droga

BiH

Koliko stranci moraju imati para za svaki dan proveden u BiH

Visina otpremnine određuje se u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa kod tog poslodavca.

Međutim, navedenom odredbom Zakona o radu propisuje se otpremnina isključivo za slučaj kada poslodavac otkazuje ugovor o radu.

U konkretnoj situaciji poslodavac ne otkazuje ugovor o radu, već radni odnos prestaje po sili zakona. Tada radnik nema pravo na otpremninu iz člana 111. stav (1) Zakona o radu.

Isplata otpremnine zbog odlaska u penziju moguća je samo ukoliko je takva obaveza propisana kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu poslodavca, pojašnjavaju iz konsultantske firme REC d.o.o..

