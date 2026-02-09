Direktor aerodroma u BiH kupio parfeme za 13.000 KM

Dok Opštinski sud u Sarajevu čeka da se postupi po zakonu, a Vlada FBiH pokušava stabilizovati upravljačku strukturu Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo, vršilac dužnosti direktora Amadeo Mandić potpisuje odluke o kupovini luksuznih parfema novcem javnog preduzeća.

Prema dokumentima u koje je "Faktor" imao i ima uvid, Mandić je odobrio nabavku 60 skupih parfema u vrijednosti od skoro 10.000 KM namijenjenih, kako se navodi, "poslovnim partnerima".

Nedugo zatim uslijedila je i nova kupovina – dodatnih 20 parfema, ovog puta u iznosu od gotovo 3.000 KM.

Ukupno blizu 13.000 KM javnog novca potrošenog na luksuzne poklone.

Da budemo precizni - iznos koji je uprava aerodroma platila luksuznoj parfimeriji čije ime nećemo spominjati iznosi, za prvu odluku 9.948,71 KM i za drugu odluku 2.612,00 KM.

Sve to dešava se u trenutku kada, formalno-pravno, Mandić još nije upisan u registar Opštinskog suda u Sarajevu kao direktor Aerodroma.

Sud dao rok, Uprava kupuje parfeme

Opštinski sud u Sarajevu zatražio je da JP Međunarodni aerodrom Sarajevo do 14. februara postupi u skladu sa zakonom i uskladi stanje sa važećim pravilnikom i registracijom ovlaštenih lica. Drugim riječima, Sud je jasno poručio - upravljanje mora biti pravno čisto i uredno.

Umjesto toga, Uprava, sa v.d. direktorom na čelu, donosi finansijske odluke koje nisu ni hitne ni nužne, a kamoli u skladu s principima odgovornog upravljanja javnim preduzećem.

Pitanje koje se nameće je - da li osoba koja formalno još nije upisana kao direktor ima legitimitet da potpisuje ovakve odluke i raspolaže sredstvima preduzeća?

Aerodrom pod istragama, Uprava pod znakom pitanja

Dodatni problem leži u širem kontekstu u kojem se sve ovo dešava. Vlada FBiH tek je u petak imenovala nedostajuće članove Nadzornog odbora, nakon što su tri prethodna člana završila pod istragom POSKOK-a.

Istovremeno, bivši direktor Aerodroma Sarajevo, takođe, je pod istragom POSKOK-a.

U takvim okolnostima, trošenje hiljada maraka na luksuzne parfeme ne djeluje samo neukusno – nego i duboko neodgovorno.

Javni novac, privatni maniri

Kupovina parfema za "poslovne partnere" možda bi se mogla pravdati u stabilnim vremenima, uz jasno definisanu strategiju, odluku zakonito imenovanog rukovodstva i punu transparentnost.

Međutim, ovdje se radi o suprotnom - privremeno rukovodstvo, neregistrovan direktor i preduzeće pod nadzorom pravosudnih institucija.

Umjesto fokusiranja na zakonitost, stabilizaciju upravljanja i vraćanje povjerenja javnosti, Uprava Aerodroma Sarajevo šalje poruku da je luksuz važniji od pravne sigurnosti.

A cijenu, kao i uvijek, ne plaćaju ni direktor ni Uprava, već građani, kojima ovaj aerodrom i pripada.

(Faktor)