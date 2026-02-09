Logo
Savjet ministara o usvajanju Programa reformi

09.02.2026

08:19

Савјет министара о усвајању Програма реформи

Prijedlog odluke o usvajanju Programa reformi BiH, koji je dostavila Komisija BiH za saradnju sa NATO-om, jedna je od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara.

Razmotriće se i prijedlog odluke o osnivanju komisije za granicu BiH, kao i prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta za metrologiju BiH.

Savjet ministara BiH

