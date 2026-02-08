Cvijanović o Konakoviću: Nervozan je, najsmiješnije je kad priča o "svojim" lobistima

Izvor:
ATV
08.02.2026
09:28

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nervozan zbog posjete delegacije Republike Srpske Sjedinjenim Državama.
"Nervozan je Konaković. Inače, kad se neko trudi da pokaže kako tobože sve zna i kako je o svemu tobože obaviješten, odmah znaj da taj tip ništa ne zna", navela je Cvijanovićeva.
Ona je ocijenila da je najjače kada Konaković govori kako razmjenjuje poruke sa jednim zvaničnikom iz Stejt departmenta, čije ime, kako je navela, neće ni da ponovi jer bi to bilo jednako neprofesionalno.
"A, najsmiješnije je kad priča o `svojim` lobistima, koje, inače, više nema", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".
Nervozan je Konaković. Inače, kad se neko trudi da pokaže kako tobože sve zna i kako je o svemu tobože obaviješten, odmah znaj da taj tip ništa ne zna. Najjače je kad govori kako razmjenjuje poruke sa jednim zvaničnikom iz Stejt Departmenta (neću čak ni da ponovim ime jer bi to… pic.twitter.com/LaSBfnZ2Zr— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 8, 2026
Ona je podsjetila da je Konaković branio i projekat Istočne interkonekcije, objašnjavajući kako će se zahvaljujući tome izvršiti gasifikacija Tuzle.
Konaković je sinoć za televiziji "Fejs" komentarisao posjetu delegacije Republike Srpske Vašingtonu, navodeći da je obaviješten o svemu, te da i on ima komunikaciju sa američkim kongresmenima.
