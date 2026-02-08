Logo
Large banner

Veliki požar: Gorjela kuća, još se ne zna uzrok

Izvor:

Avaz

08.02.2026

10:11

Komentari:

0
Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок
Foto: Pexels

Na privatnom stambenom objektu u ulici Džemala Bijedića u Fojnici sinoć je izbio veliki požar.

Prve informacije govore da, srećom, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.

Na terenu su se brzo pojavile ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Fojnica, koje su nakon veliki napora stavile vatru pod kontrolu.

Do ovog trenutka nije poznato šta je uzrok ovog velikog požara.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Fojnica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

Hronika

Zapalilo se vozilo na autoputu kod Sarajeva

16 h

0
Ухапшен возач који се спуштао низ степенице Тржнице, био пијан

Hronika

Uhapšen vozač koji se spuštao niz stepenice Tržnice, bio pijan

1 d

0
Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале,

Hronika

Poznat identitet žene koja je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Sarajevo-Pale

1 d

0
Zoran Cegar dobio prijetece pismo

Hronika

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner