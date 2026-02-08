Veliki požar: Gorjela kuća, još se ne zna uzrok

Na privatnom stambenom objektu u ulici Džemala Bijedića u Fojnici sinoć je izbio veliki požar.

Prve informacije govore da, srećom, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.

Na terenu su se brzo pojavile ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Fojnica, koje su nakon veliki napora stavile vatru pod kontrolu.

Do ovog trenutka nije poznato šta je uzrok ovog velikog požara.