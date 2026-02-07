Logo
Large banner

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

Izvor:

Kliks

07.02.2026

10:50

Komentari:

0
Zoran Cegar dobio prijetece pismo
Foto: Klix

Na adresu bivšeg načelnika sektora uniformisanje policije FUP-a Zorana Čegara u Sarajevu stiglo je anonimno pismo u kojem anonimna osoba prijeti njemu i porodici te spominje moguće napade i odmazdu protiv njega i najbližih.

Čegar je, kako piše Kliks, prijetnje prijavio PU Novo Sarajevo odmah po primitku.

Na koverti je kao primalac naveden Zoran Čegar uz dvije poštanske markice Bosne i Hercegovine.

U pismu, koje započinje obraćanjem "Vozdra Zoka", nepoznati pošiljalac koristi vulgarnu i prijeteću retoriku, tvrdeći da je Čegar navodno ostavljen "za kraj" kako bi nemoćno gledao šta se dešava njegovoj porodici u Sarajevu i inostranstvu.

Џефри Епстајн

Svijet

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

Pošiljalac spominje "balije" i navodi da ključnu ulogu u navodnom procesu totalnog uništenja, koji opisuje, ima navodna porodica Trezner, tvrdeći da "njih dvoje su tvoj kraj".

U pismu se navodi da Čegarovi "takozvani prijatelji" iz, kako ih opisuje, niskih pobuda i interesa vuku konce u pozadini te da je, po tvrdnjama autora, riječ o vrlo ozbiljnom i nezaustavljivom procesu. U pismu se pominje mogućnost paljenja kuće, podmetanja napada i javnog kompromitiranja, uz navod da je cilj da Čegara i njegovu porodicu vide "na Vlakovu ili Barama".

nesreća

Hronika

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

Anonimni autor dalje poručuje da će Čegar navodno biti "ispraćen" prije nego što on sam uspije "ispratiti druge", te pominje da bi sve moglo završiti kao što se, prema navodima pisma, desilo nekim drugim osobama.

Pismo ga poziva da se "pokaje" i da navodno sam zaštiti svoju porodicu, uz tvrdnju da je isti autor ranije šutio i gledao šta se dešava. Na kraju poruke pošiljalac se predstavlja kao "tvoj stari prijatelj" i navodi da sadržaj pisma "nije slučajnost" već rezultat određenih saznanja, uz napomenu da, ako ga to interesuje, može tražiti dokaze javno, a da će ih on tada "isporučiti". Pismo završava pozdravom i pozivom da se Čegar "čuva".

Podijeli:

Tag:

Zoran Čegar prijeteće pismo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Republika Srpska

Dodik za američke medije: Muslimani u BiH su saradnici Irana

5 h

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Banja Luka

Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice

6 h

0
Душан Лајовић завршио у болници након бизарне незгоде

Tenis

Dušan Lajović završio u bolnici nakon bizarne nezgode

6 h

0
Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

Svijet

Padaće "krvavi snijeg": Izdato upozorenje

6 h

0

Više iz rubrike

Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.

Hronika

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

5 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

6 h

0
Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za napad na potpredsjednika OO SDS Pelagićevo

1 d

0
Josip Krakić

Hronika

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

15

10

Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner