Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

Na adresu bivšeg načelnika sektora uniformisanje policije FUP-a Zorana Čegara u Sarajevu stiglo je anonimno pismo u kojem anonimna osoba prijeti njemu i porodici te spominje moguće napade i odmazdu protiv njega i najbližih.

Čegar je, kako piše Kliks, prijetnje prijavio PU Novo Sarajevo odmah po primitku.

Na koverti je kao primalac naveden Zoran Čegar uz dvije poštanske markice Bosne i Hercegovine.

U pismu, koje započinje obraćanjem "Vozdra Zoka", nepoznati pošiljalac koristi vulgarnu i prijeteću retoriku, tvrdeći da je Čegar navodno ostavljen "za kraj" kako bi nemoćno gledao šta se dešava njegovoj porodici u Sarajevu i inostranstvu.

Pošiljalac spominje "balije" i navodi da ključnu ulogu u navodnom procesu totalnog uništenja, koji opisuje, ima navodna porodica Trezner, tvrdeći da "njih dvoje su tvoj kraj".

U pismu se navodi da Čegarovi "takozvani prijatelji" iz, kako ih opisuje, niskih pobuda i interesa vuku konce u pozadini te da je, po tvrdnjama autora, riječ o vrlo ozbiljnom i nezaustavljivom procesu. U pismu se pominje mogućnost paljenja kuće, podmetanja napada i javnog kompromitiranja, uz navod da je cilj da Čegara i njegovu porodicu vide "na Vlakovu ili Barama".

Anonimni autor dalje poručuje da će Čegar navodno biti "ispraćen" prije nego što on sam uspije "ispratiti druge", te pominje da bi sve moglo završiti kao što se, prema navodima pisma, desilo nekim drugim osobama.

Pismo ga poziva da se "pokaje" i da navodno sam zaštiti svoju porodicu, uz tvrdnju da je isti autor ranije šutio i gledao šta se dešava. Na kraju poruke pošiljalac se predstavlja kao "tvoj stari prijatelj" i navodi da sadržaj pisma "nije slučajnost" već rezultat određenih saznanja, uz napomenu da, ako ga to interesuje, može tražiti dokaze javno, a da će ih on tada "isporučiti". Pismo završava pozdravom i pozivom da se Čegar "čuva".