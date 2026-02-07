Logo
Large banner

Dodik za američke medije: Muslimani u BiH su saradnici Irana

07.02.2026

10:16

Komentari:

0
Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана
Foto: Printscreen/X

Predsjednik SNSD Milorad Dodik u intervjuu za američke medije poručio je da su muslimani u BiH saradnici Irana,

"Srećem se već sa predsjednikovim (Donald Tramp) politikama koje su dio i moga pogleda na svijet. Milim da je on nada čovječanstva, ne samo SAD. Naravno sa tim i ja želim da ostvarim neke svoje političke ciljeve koji se tiču slobode mog naroda koji veoma poštuje Ameriku i obožava predsjednika Trampa", kaže Dodik.

On poručuje i da je narod srećan zbog diplomatskog uspjeha koji je ostvarila Republika Srpska.

"Nakon godina loših iskustava sa Bajdenovom i Obaminom administracijom u kojima su sankcijama i drugim pritiscima pokušali da nam ugroze slobodu i prava i to prenesu muslimanskoj zajednici u BiH s namjerom da monopolišu proces odlučivanja u BiH. Mi smo se tome suprotstavili. Nismo imali nikakve odnose sa prethodnom administracijom, ali smo vjerovali u povratak Trampa i pravičnost ove velike zemlje koja determiniše sve odnose u svijetu", rekao je Dodik.

Komentarišući pitanje novinarke o njegovoj borbi za nezavisnost Republike Srpske, Dodik kaže:

"Od nas pokušavaju da naprave manjinu u većinskom okruženju muslimana. Ti muslimani su saradnici Irana i veliki protivnici Izraela" i dodaje:

"Oni bi imali svoju zajednicu, vodili svoje poslove, mi naše. Ovako, mi ne možemo da se bavimo našim poslovima kada se nama iz Evrope i putem te muslimanske zajednice nameće centralizacija, potpuna minimalizacija naše uloge. Kada sam pošao ovamo u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina oduzimaju našu imovinu i crkve, knjiže to na njihovu javnu vlast. Moramo da bi sačuvali zajednicu, imati nezavisnu zemlju. Za kriterijum SAD Republika Srpska je mala, ali najmanje pet zemalja u dodiru koje sad imaju status države su manje. Imamo duplo više stanovnika nego Crna Gora", rekao je Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Republika Srpska

Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

2 h

0
Почела предизборна тишина

Republika Srpska

Počela predizborna tišina

2 h

0
Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Republika Srpska

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

12 h

0
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Republika Srpska

Dodik o posjeti SAD-u: Srpska je zaslužila da se čuje njen glas

13 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

50

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

10

45

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

10

30

Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

10

20

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

10

18

Zeljković: Zagađenje vazduha i grijanje problemi koji zahtijevaju sistemska rješenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner