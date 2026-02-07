Dodik za američke medije: Muslimani u BiH su saradnici Irana

Predsjednik SNSD Milorad Dodik u intervjuu za američke medije poručio je da su muslimani u BiH saradnici Irana,

"Srećem se već sa predsjednikovim (Donald Tramp) politikama koje su dio i moga pogleda na svijet. Milim da je on nada čovječanstva, ne samo SAD. Naravno sa tim i ja želim da ostvarim neke svoje političke ciljeve koji se tiču slobode mog naroda koji veoma poštuje Ameriku i obožava predsjednika Trampa", kaže Dodik.

On poručuje i da je narod srećan zbog diplomatskog uspjeha koji je ostvarila Republika Srpska.

"Nakon godina loših iskustava sa Bajdenovom i Obaminom administracijom u kojima su sankcijama i drugim pritiscima pokušali da nam ugroze slobodu i prava i to prenesu muslimanskoj zajednici u BiH s namjerom da monopolišu proces odlučivanja u BiH. Mi smo se tome suprotstavili. Nismo imali nikakve odnose sa prethodnom administracijom, ali smo vjerovali u povratak Trampa i pravičnost ove velike zemlje koja determiniše sve odnose u svijetu", rekao je Dodik.

Komentarišući pitanje novinarke o njegovoj borbi za nezavisnost Republike Srpske, Dodik kaže:

"Od nas pokušavaju da naprave manjinu u većinskom okruženju muslimana. Ti muslimani su saradnici Irana i veliki protivnici Izraela" i dodaje:

"Oni bi imali svoju zajednicu, vodili svoje poslove, mi naše. Ovako, mi ne možemo da se bavimo našim poslovima kada se nama iz Evrope i putem te muslimanske zajednice nameće centralizacija, potpuna minimalizacija naše uloge. Kada sam pošao ovamo u lokalnim sredinama gdje su muslimani većina oduzimaju našu imovinu i crkve, knjiže to na njihovu javnu vlast. Moramo da bi sačuvali zajednicu, imati nezavisnu zemlju. Za kriterijum SAD Republika Srpska je mala, ali najmanje pet zemalja u dodiru koje sad imaju status države su manje. Imamo duplo više stanovnika nego Crna Gora", rekao je Dodik.