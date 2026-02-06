Logo
Large banner

Dodik o posjeti SAD-u: Srpska je zaslužila da se čuje njen glas

Izvor:

ATV

06.02.2026

21:46

Komentari:

0
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас
Foto: X / MiloradDodik

Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama bila je uspješna i sadržajna, sa nizom važnih susreta na mjestima gdje se donose ključne svjetske odluke, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Republika Srpska je svojim stavom, dosljednošću i politikom stabilnosti zaslužila da se njen glas čuje na najuticajnijim adresama svijeta. Nastavljamo da gradimo poziciju Srpske kao pouzdanog partnera i faktora mira u novoj globalnoj realnosti - poručio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

Svijet

Osoba iz najužeg Trampovog kruga: Ko je Karolin Livit koja se sastala sa delegacijom Srpske

2 h

1
Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

Republika Srpska

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

2 h

0
Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Republika Srpska

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

6 h

0
Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

Republika Srpska

Dodik sa kongresmenkom Selest Maloj; Pozvana da posjeti Srpsku

7 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Hvala Karolini Levit na srdačnom prijemu i divnom razgovoru

2 h

0
Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

Republika Srpska

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

2 h

0
Свијећа

Republika Srpska

Srpska garant da se zločini neće ponoviti

3 h

0
Представништа Републике Српске

Republika Srpska

Koliko će Srpska izdvojiti za predstavništva

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

22

44

Centralne vijesti ATV-a, 06.02.2026.

22

28

Zečević za ATV: Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja

22

21

Zvezda pala poslije drame u Areni

22

16

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner