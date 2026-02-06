Dodik o posjeti SAD-u: Srpska je zaslužila da se čuje njen glas

Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama bila je uspješna i sadržajna, sa nizom važnih susreta na mjestima gdje se donose ključne svjetske odluke. @WhiteHouse



Republika Srpska je svojim stavom, dosljednošću i politikom stabilnosti zaslužila da se njen glas čuje na najuticajnijim… pic.twitter.com/lpwyTRkKcF