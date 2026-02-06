Dodik o posjeti SAD-u: Srpska je zaslužila da se čuje njen glas

Izvor:
Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama bila je uspješna i sadržajna, sa nizom važnih susreta na mjestima gdje se donose ključne svjetske odluke, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Republika Srpska je svojim stavom, dosljednošću i politikom stabilnosti zaslužila da se njen glas čuje na najuticajnijim adresama svijeta. Nastavljamo da gradimo poziciju Srpske kao pouzdanog partnera i faktora mira u novoj globalnoj realnosti - poručio je Dodik.
Posjeta Sjedinjenim Američkim Državama bila je uspješna i sadržajna, sa nizom važnih susreta na mjestima gdje se donose ključne svjetske odluke. @WhiteHouse — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 6, 2026
Republika Srpska je svojim stavom, dosljednošću i politikom stabilnosti zaslužila da se njen glas čuje na najuticajnijim… pic.twitter.com/lpwyTRkKcF
