Logo
Large banner

Dodik sa kongresmenkom Selest Maloj; Pozvana da posjeti Srpsku

Izvor:

ATV

06.02.2026

15:47

Komentari:

0
Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску
Foto: X / MiloradDodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sreo se u Vašingtonu sa kongresmenkom Selest Maloj i razmijenio mišljenja o globalnoj situaciji i Republici Srpskoj.

- Posebno je bilo lijepo, neposredno prije večere, čuti himnu Republike Srpske - trenutak koji se ne zaboravlja. Pozvao sam kongresmenku Maloj da posjeti Republiku Srpsku i uvjeri se u našu stvarnost, naše ljude i našu posvećenost slobodi i saradnji - naveo je Dodik na Iks-u.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

BiH

Političko Sarajevo "pogubljeno" od diplomatske ofanzive iz Srpske: "Ovaj je rang Rame Isaka"

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: O Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom

9 h

4
"Прилика да Република Српска сама говори о својим ставовима и позицији"

Republika Srpska

"Prilika da Republika Srpska sama govori o svojim stavovima i poziciji"

22 h

0
Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Republika Srpska

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

23 h

0

Više iz rubrike

Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Karan je kandidat svih koji žele stabilnu i snažnu Srpsku

2 h

0
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Republika Srpska

Za Bolnicu Foča 48 miliona KM; Institut za javno zdravstvo dobija dvije organizacione jedinice

2 h

0
Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

3 h

0
Састанак Владе Српске

Republika Srpska

Još sedam projekata uvršteno u prioritetne - iz budžeta više od 28 miliona KM

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

17

08

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

16

51

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

16

48

Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

16

38

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner