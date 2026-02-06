Dodik sa kongresmenkom Selest Maloj; Pozvana da posjeti Srpsku

Izvor:
06.02.2026
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sreo se u Vašingtonu sa kongresmenkom Selest Maloj i razmijenio mišljenja o globalnoj situaciji i Republici Srpskoj.
- Posebno je bilo lijepo, neposredno prije večere, čuti himnu Republike Srpske - trenutak koji se ne zaboravlja. Pozvao sam kongresmenku Maloj da posjeti Republiku Srpsku i uvjeri se u našu stvarnost, naše ljude i našu posvećenost slobodi i saradnji - naveo je Dodik na Iks-u.
