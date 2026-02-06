Logo
Političko Sarajevo "pogubljeno" od diplomatske ofanzive iz Srpske: "Ovaj je rang Rame Isaka"

Izvor:

ATV

06.02.2026

15:05

Komentari:

0
Političko Sarajevo još se nije "snašlo" od diplomatske ofanzive iz Republike Srpske. U samo nekoliko dana, rukovodstvo Srpske imalo je sastanke na nekim od najznačajnijih mjesta svijeta.

I tako, dok su federalni mediji "kukali" o posjeti Izraelu i Mađarskoj, nisu se ni stigli pripremili za novi "val".

Milorad Dodik, čovjek sa kojim se "i bude i liježu", prošetao je Vašingtonom. Istim onom Vašingtonom, koji je, predvođen administracijom Demokratske stranke, dobrom dijelu bošnjačke političke elite ispunjavao sve želje. Jedna je i bila "crna lista" i sankcije za Dodika, rukovodstvo Srpske i brojne privrednike.

I tako dođe dan, Dodik, ne samo da je "prošetao" Vašingtonom, nego se sastao sa nekim od najznačajnijih ljudi administracije predsjednika Donalda Trampa.

A onda se "ukazao" Denis Bećirović. Da objasni narodu kako je on imao "jačih sastanaka nego Dodik".

"Puno jaču posjetu sam ja imao krajem decembra prošle godine kada sam se sastao s jednom od prvih saradnika državnog sekretara Marka Rubija", reče član Predsjedništva BiH.

Bez da se ulazi u uticaj i snagu saradnika državnog sekretara, ministar obrane ili ekonomije svakako je viši u rangu.

Ako Bećirović nije vidio ili pročitao na federalnim medijima, Dodik i delegacija Srpske se danas sastala sa Pitom Hegsetom, ministrom odbrane (rata) SAD-a. Istim Hegsetom koga je Tramp među prvim spomenuo u svom govoru na Molitvenom doručku. Čak mu se i zahvalio za sve što je uradio.

Treba na to dodati i razgovor sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa, Republikancem Majkom Džonsonom. Ako Bećirović nije slušao Trampov govor, i taj isti Džonson je bio predmet pohvale od strane predsjednika SAD-a.

Pored razgovora i sastanaka sa brojnim kongresmenima, treba istaći sastanak, i to ne prvi, Željke Cvijanović i Havara Latnika, sekretara (ministra) za ekonomiju u administraciji predsjednika SAD Donalda Trampa.

O "jačini" sastanaka Bećirovića i njegovom nastupu, možda najbolje govore komentari na društvenim mrežama. Jedan se posebno izdvaja: "E ovaj je u rangu Rame Isaka..."

Milorad Dodik

Denis Bećirović

Ramo Isak

