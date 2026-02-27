Dodik: Sarajevu okupator prihvatljiv, a Srbi nisu ni živi ni mrtvi

Usvajanje inicijative o izgradnji spomenika Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji na lokalitet Latinske ćuprije (nekadašnji Principov most) u Sarajevu nije nikakva slučajnost niti "kulturni projekat", već još jedna sramna politička poruka srpskom narodu da je okupator prihvatljiv, a Srbi nisu ni živi ni mrtvi, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Franc Ferdinand nije bio nikakav 'mirotvorac', već jedan od predstavnika austrougarske okupacione sile pod čijom su čizmom narodi u BiH, a posebno Srbi živjeli bez slobode i političkih prava. Insistirati na vraćanju spomenika okupatoru, a istovremeno ignorisati stradanje srpskog naroda kroz vijekove, jasna je poruka da je tuđa vlast i tutorstvo poželjnije od slobode", konstatovao je Dodik u izjavi za Srnu.

On je naveo da su pripadnici pokreta "Mlada Bosna", osim ideje o slobodi, ustali protiv imperije i naglasio da je Gavrilo Princip bio nacionalista, ali ne i šovinista, i njegov pucanj u Franca Ferdinanda 1914. godine decenijama su poštovali i muslimani i Hrvati u BiH.

"To što su kasnije uništili spomen-ploču Gavrilu Principu, i Muzej 'Mlade Bosne' preimenovali u takozvani 'Muzej Sarajevo 1878-1918', koji se nalazi, koje li ironije, na uglu ulica Obala Kulina bana i Zelenih beretki, karakteristika je sarajevskih muslimana koji i dalje žale za imperijom i okupatorima", naglasio je Dodik i podsjetio da istorijske činjenice potvrđuju da Princip nije bio fašista, ni okupator, već borac za ideju slobode u svojoj zemlji.

Dodik je podsjetio i da je član Akademije nauka BiH Muhamed Filipović ranije izjavio da je Gavrilo Princip bio "patriota koji je osnovano doživljavao Austro-Ugarsku kao okupatorsku i nasilničku silu u svojoj domovini".

I dok usvajaju inicijative o vraćanju spomenika okupatoru Ferdinandu, kaže Dodik, Sarajevo istovremeno ćuti o stradanju Srba, egzodusu sarajevskih Srba, logorima i zločinima nad Srbima čime potvrđuju da svjesno biraju selektivno pamćenje.

On je upitao zašto to "širokogrudo" Sarajevo ne dozvoljava da Srbi u miru i slobodno odaju poštu pripadnicima bivše JNA koje su pripadnici "Zelenih beretki" mučki ubili u Dobrovoljačkoj ulici i da li će se 1. marta sjetiti srpskog svata koji je ubijen samo zato što je nosio srpsku zastavu na porodičnom veselju.

Dodik je rekao da je to slika današnjeg Sarajeva i ukazao da je očigledno da uz ovakve provokacije, pokušaje prekrajanja istorije i relativizaciju borbe jednog naroda za slobodu nema mjesta pomirenju i suživotu.

"Najglasniji zagovornici ovakvih inicijativa su upravo oni koji su navikli da 'vežu konja gdje im aga kaže' i najspremniji su da drže lekcije Republici Srpskoj, govore o 'evropskim vrijednostima', a zapravo promovišu narativ po kojem su srpske žrtve nevidljive, a okupatori slavni", naglasio je Dodik.

On je naglasio da je, usvajanjem ove inicijative, Sarajevo potvrdilo da uvijek bira simbole imperije i okupacije.

"Oni očigledno nemaju problem da veličaju simbole imperijalne okupacije, ali imaju problem sa priznavanjem srpskih žrtava i istine da je Sarajevo od multietničkog grada danas postalo muslimanska kasaba", zaključio je Dodik.

Gradsko vijeće grada Sarajeva usvojilo je inicijativu za postavljanje spomenika austrougarskom prestolonasljedniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji kod Latinske ćuprije u Sarajevu. Inicijativa je potekla od Kluba odbornika Stranke za BiH.