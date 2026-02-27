Mićo Kraljević optužen za izazivanje nacionalne mržnje

Izvor:
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv načelnika opštine Vlasenica Miroslava Miće Kraljevića kojom se tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopštilo je Tužilaštvo BiH.
U Tužilaštvu navode da se Kraljeviću na teret stavlja da je u svojstvu načelnika opštine Vlasenica 9. marta prošle godine, prilikom obilježavanja pogibije boraca Vojske Republike Srpske, dao izjavu za medije u kojoj je veličao Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
