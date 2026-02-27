Logo
Mićo Kraljević optužen za izazivanje nacionalne mržnje

27.02.2026

Мирослав Мићо Краљевић
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv načelnika opštine Vlasenica Miroslava Miće Kraljevića kojom se tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

U Tužilaštvu navode da se Kraljeviću na teret stavlja da je u svojstvu načelnika opštine Vlasenica 9. marta prošle godine, prilikom obilježavanja pogibije boraca Vojske Republike Srpske, dao izjavu za medije u kojoj je veličao Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

