Mićo Kraljević optužen za izazivanje nacionalne mržnje

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv načelnika opštine Vlasenica Miroslava Miće Kraljevića kojom se tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

U Tužilaštvu navode da se Kraljeviću na teret stavlja da je u svojstvu načelnika opštine Vlasenica 9. marta prošle godine, prilikom obilježavanja pogibije boraca Vojske Republike Srpske, dao izjavu za medije u kojoj je veličao Ratka Mladića i Radovana Karadžića.