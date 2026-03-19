Mornarica upala na imanje narko-kartela, ubijeno najmanje 11 ljudi

Najmanje 11 osumnjičenih pripadnika narko-kartela ubijeno je na njihovom imanju na sjeveru Meksika na koje su upali pripadnici meksičke mornarice.

Operacija je bila usmjerena na imanje povezano sa frakcijom "Los majos", koja djeluje u okviru moćnog kartela "Sinaloa", a identitet ubijenih još nije objavljen, javio je Rojters.

Tokom operacije priveden je Omar Osvaldo Tores, poznatiji kao "El Patas", vođa frakcije "Los Majos".

Iz mornarice su naveli da su njihovi pripadnici napadnuti odmah po dolasku na lokaciju u saveznoj državi Sinaloa i da su na vatru uzvratili u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Tokom akcije na imanju je pronađena kćerka jednog od vođa kriminalne organizacije, koju su pustili jer je utvrđeno da nije povezana sa kriminalnim aktivnostima.

Na mjestu događaja zaplijenjeni su taktičko i vatreno oružje velike razorne moći.

Ova akcija uslijedila je nakon što je prošlog mjeseca u vojnoj operaciji u saveznoj državi Jalisko ubijen Nemesio Osegera, poznat kao "El Menčo", vođa suparničkog kartela "Jalisko Nova generacija", prenosi Srna.