Novi detalji likvidacije El Menča

Nakon višegodišnje potrage za vođom narko-kartela Nemesijom Osegerom Servantesom, poznatim pod nadimkom "El Menčo", meksičke snage bezbjednosti dobile su konkretnu dojavu koja je dovela do operacije u kojoj je on ubijen u zapadnom dijelu Meksika.

Prema riječima meksičkog ministra odbrane, generala Rikarda Trevilje Treha, istraga pokrenuta 20. februara, usmjerena na mrežu vođe i suosnivača kartela Halisko Nova generacija, dovela je do ključne osobe koja je imala pristup njegovom skrovištu.

Riječ je bila o d‌jevojci jednog od njegovih najpouzdanijih saradnika.

Planiranje operacije uz podršku SAD-a

Dan kasnije, 21. februara, žena je napustila kompleks koliba na rubu grada Tapalpa, ali su obavještajni podaci ukazivali na to da je El Menčo ostao u skrovištu sa svojom pratnjom, naveo je Trevilja Treho.

Meksičko ratno vazduhoplovstvo i Specijalne snage Nacionalne garde za brzu reakciju odmah su započele planiranje operacije kako bi spriječile da se vođi kartela ponovo izgubi trag.

Predsjednica Klaudija Šejnbaum dodala je da su Sjedinjene Američke Države pružile obavještajnu podršku dijeljenjem informacija, ali bez učešća kopnenih snaga.

Misija je sprovedena kombinacijom kopnenih jedinica, vazdušno-pokretne jedinice sa helikopterima koji nisu ulazili u vazdušni prostor savezne države Halisko kako ne bi pobudili sumnju, kao i snaga za vazdušnu podršku.

Konačni obračun

Nakon uspostavljanja bezbjednosnog perimetra, snage su započele potragu za El Menčom i sukobile se sa njegovim najbližim saradnicima. U razmjeni vatre na licu mjesta ubijeno je osam pripadnika kartela, dok su dvojica vojnika ranjena.

Kako su se bezbjednosne snage približavale, vođa kartela i nekoliko njegovih pomoćnika pobjegli su u obližnje šumovito područje.

El Menčo je pobjegao, ostavivši iza sebe grupu sa velikom količinom oružja, radilo se o veoma nasilnom napadu organizovane kriminalne grupe. Vojne snage su odbile napad“, izjavio je Trevilja.

Pripadnici specijalnih snaga naposljetku su locirali El Menča u gustoj šumskoj vegetaciji.Uz njih je pronađeno i više raketnih bacača, ali, prema riječima ministra, nisu uspjeli da ih upotrebe.

Helikopter pogođen tokom akcije

Tokom sukoba jedan helikopter pogođen je neprijateljskom vatrom i bio je primoran na prinudno sletanje u vojnu bazu.

El Menčo i njegova dvojica telohranitelja teško su ranjeni u razmjeni vatre i zajedno sa jednim ranjenim vojnikom prevezeni drugim helikopterom u medicinski centar. Međutim, sva trojica pripadnika kartela preminula su tokom leta.

General je dodao da je u međuvremenu lociran i ubijen visoko rangirani član kartela iz savezne države Halisko, koji je putem poruka pozivao pripadnike na napade na vojne objekte i Nacionalnu gardu, nudeći 20.000 pezosa za svakog ranjenog vojnika.

Ovom akcijom okončana je višegodišnja potraga za jednim od najtraženijih narko-bosova u Meksiku, prenosi Indeks.