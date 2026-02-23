Novorođenče koje je putovalo na liječenje preminulo tokom leta

Na letu kompanije Air France u ponedjeljak dogodila se tragedija, javljaju francuski mediji. Kako se navodi, novorođenče je preminulo usljed prestanka disanja u jutarnjim satima tokom leta od Najrobija u Keniji do Pariza, uprkos naporima ljekara koji su se nalazili na letu, saopštila je kompanija za AFP, prenosi BFM TV.

"Ovo novorođenče, koje je imalo tešku srčanu bolest, dolazilo je u Francusku radi liječenja", precizira se u saopštenju Air France, te dodaje da su svi zdravstveni protokoli poštovani.

"Kao što procedura nalaže, posada je kontaktirala parisku hitnu medicinsku službu putem satelita radi preporuke o pomoći koja treba da se pruži", naglasio je portparol.

Posada je potom pozvala putnike, a nekoliko ljekara se nalazilo na letu, ali njihova intervencija nije uspjela da spasi dijete, dodao je on.

Beba je bila u pratnji, precizirala je aviokompanija bez dodatnih detalja. Putovalo je letom AF 815, koji je poletio prethodne večeri iz Najrobija i sletio na aerodrom Paris-Šarl de Gol oko 6.10 u ponedjeljak.