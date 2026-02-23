Logo
Large banner

Novorođenče koje je putovalo na liječenje preminulo tokom leta

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

22:24

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Na letu kompanije Air France u ponedjeljak dogodila se tragedija, javljaju francuski mediji. Kako se navodi, novorođenče je preminulo usljed prestanka disanja u jutarnjim satima tokom leta od Najrobija u Keniji do Pariza, uprkos naporima ljekara koji su se nalazili na letu, saopštila je kompanija za AFP, prenosi BFM TV.

"Ovo novorođenče, koje je imalo tešku srčanu bolest, dolazilo je u Francusku radi liječenja", precizira se u saopštenju Air France, te dodaje da su svi zdravstveni protokoli poštovani.

пелет

Ekonomija

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

"Kao što procedura nalaže, posada je kontaktirala parisku hitnu medicinsku službu putem satelita radi preporuke o pomoći koja treba da se pruži", naglasio je portparol.

Posada je potom pozvala putnike, a nekoliko ljekara se nalazilo na letu, ali njihova intervencija nije uspjela da spasi dijete, dodao je on.

злато

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

Beba je bila u pratnji, precizirala je aviokompanija bez dodatnih detalja. Putovalo je letom AF 815, koji je poletio prethodne večeri iz Najrobija i sletio na aerodrom Paris-Šarl de Gol oko 6.10 u ponedjeljak.

Podijeli:

Tagovi :

avion

novorođenče

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

2 h

0
Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

Društvo

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

2 h

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

2 h

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Svijet

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

2 h

0

Više iz rubrike

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

2 h

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

2 h

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Svijet

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

2 h

0
Ел Менчо

Svijet

Novi detalji likvidacije El Menča

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner