Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

Izvor:

SRNA

23.02.2026

22:16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу
Foto: Tanjug/AP

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski pozvao je danas Sjedinjene Američke Države da oslobode predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

- Snažno pozivamo Vašington da odmah oslobodi predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Dosljedno se zalažemo za poštovanje suvereniteta Venecuele i mirno rješavanje svih sporova", rekao je Ljubinski na sastanku na visokom nivou Grupe prijatelja u odbrani Povelje Ujedinjenih nacija - prenijele su RIA Novosti.

Ljubinski je istakao da Rusija bezuslovno podržava legitimne vlasti Venecuele i da toj zemlji mora biti garantovano pravo da samostalno određuje svoju sudbinu bez spoljnog miješanja.

Takođe je oštro osudio akcije SAD protiv Kube koje su je dovele do ivice energetske krize.

Ljubinski je rekao da takve nezakonite sankcije imaju očigledan cilj da stvore prepreke za razvoj Kube i da ograniče njene ekonomske odnose sa drugim zemljama.

Ljubinski je pozvao Vašington da odustane od planova za napad na iranska civilna nuklearna postrojenja.

On je naglasio da je Rusija spremna da pruži neophodnu pomoć za povratak pregovorima.

SAD su u noći 3. januara pokrenule velike vazdušne napade na Karakas, a Maduro i njegova supruga Silija Flores su zarobljeni i brodom izvedeni iz zemlje, a trenutno se nalaze u pritvorskom centru u Bruklinu.

Venecuelanske vlasti vjeruju da je cilj napada bio preuzimanje kontrole nad naftom i mineralnim resursima.

Sud u Njujorku je već održao prvo ročište u Madurovom slučaju i njemu prijete do četiri doživotne kazne zatvora po optužbama za narkoterorizam, šverc kokaina i posjedovanje oružja za upotrebu protiv SAD.

Maduro se izjasnio da nije kriv. Sljedeće ročište zakazano je za 17. mart.

