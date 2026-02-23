Automobilom udario u zaštitnu ogradu koja je probila vozilo: Muškarac na reanimaciji

Izvor:
Kurir
23.02.2026
21:57
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u 21 čas kod skretanja za Železnik, na Obrenovačkom putu.
Prema prvim informacijama, teško je povrijeđen muškarac star oko 50 godina, dok je djevojka zadobila lakše tjelesne povrede.
Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, koja je potom probila automobil.
Na terenu su vatrogasci, ekipa Hitne pomoći i policija. Teško povrijeđeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju.
