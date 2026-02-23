Logo
Automobilom udario u zaštitnu ogradu koja je probila vozilo: Muškarac na reanimaciji

Kurir

Foto: Pexels

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u 21 čas kod skretanja za Železnik, na Obrenovačkom putu.

Prema prvim informacijama, teško je povrijeđen muškarac star oko 50 godina, dok je djevojka zadobila lakše tjelesne povrede.

Вучић-Србија-09102025

Srbija

Dvojica Kraljevčana osumnjičena da su pripremali ubistvo predsjednika Srbije

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, koja je potom probila automobil.

Na terenu su vatrogasci, ekipa Hitne pomoći i policija. Teško povrijeđeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju.

Kraljevo

Saobraćajna nesreća

