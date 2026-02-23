Logo
Large banner

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

Izvor:

Tanjug

23.02.2026

22:59

Komentari:

0
Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Više od 800 zaposlenih u Koksari Lukavac kod Tuzle od danas je ostalo bez posla, nakon što je donijeta odluka o likvidaciji te firme koja je bila među najvećim industrijskim firmama u BiH.

Nakon 60 godina rada Koksara u Lukavcu, poznata kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regionu, zatvara vrata a njeni pogoni su u fazi postupnog gašenja kako bi se izbeglo zagađenje okoline.

Koksara je nastala na talasu ubrzane industrijalizacije za vrijeme Jugoslavije, sa zadatkom proizvodnje koksa koji bi se koristio u visokim pećima za proizvodnju gvožđa.

BiH je u Jugoslaviji bila baza teške industrije, a simbol je bila željezara u Zenici koja je danas takođe na rubu propasti nakon što je koncern ArcelorMittal prodao svoj vlasnički udio pa je neizvesna i sudbina oko 1900 zaposlenih u njenim pogonima.

Koksara u Lukavcu proizvodila je i do deset hiljada tona sirovog benzola i 30 hiljada tona sirovog katrana svake godine, a bavila se i proizvodnjom i distribucijom električne energije iz svojih pogona.

Sada je dospjela u stečaj, a zainteresovanima se nudi otkup njene imovine na oko 102 hektara površine koja je procijenjena na oko 100 miliona evra. Zainteresirani mogu u cjelosti ili dijelovima otkupiti pogone Energane, Fabrike anhidrid maleinske kiseline (AMK) koja se koristi za proizvodnju veštačkih smola, plastike i boja, solarnu elektranu, pogon koksare, železnički saobraćaj pogon vještačkih gnojiva, radionicu za remont i ostalu imovinu, uključujući zemljišne parcele i imovinu izvan tvorničkog kruga.

Horoskop

Zanimljivosti

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Borba za opstanak Koksare trajala je godinama, a odluka o stečaju donijeta je jer vlada Tuzlanske županije koja je formalni vlasnik nije uspjela da pronađe strateškog partnera.

"Ogorčeni smo na čitavu situaciju. Na vlade kantona i Federacije BiH. Da im je bilo u interesu, našli bi rješenje. Danas smo mi, sutra je Železara Zenica, prekosutra su Željeznice Federacije. Osjetiće svi", kazao je za TV Federacije BiH (FTV) predsjednik sindikata lukavačke Koksare Ermin Halilović.

Zahtjev za stečaj već je podnijela sadašnja uprava Nove željezare Zenica, firme nastale nakon povlačenja ArcelorMittala iz BiH.

Taj nekadašnji proizvodni gigant opterećen je akumuliranim dugom od 162 miliona evra.

Podijeli:

Tagovi :

koksara

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

Zdravlje

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

2 h

0
Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''

Scena

Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

2 h

0

Više iz rubrike

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

Ekonomija

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

2 h

0
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

2 h

0
Млијеко

Ekonomija

Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

3 h

0
Хоће ли бити раскинут уговор за стручне послове техничких прегледа у Српској?

Ekonomija

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner