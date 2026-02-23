Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

Sve bi to moglo da dovede u pitanje da li firma „Centar za automobilsko inženjerstvo“ iz Banjaluke može da nastavi da obavlja posao stručne institucije za tehničke preglede u Republici Srpskoj nakon što je druga firma iz konzorcijuma obavijestila Ministarstvo da od polovine novembra prošle godine više neće biti u prilici da izvršava svoje obaveze iz zaključenog Ugovora.

"Možemo, hoćemo i sve to već godinu i po radimo sami", sažetak je odgovora „Centra za automobilsko inženjerstvo“ koji su 27. novembra dostavili Ministarstvu saobraćaja i veza. Naveli su u dopisu nova imena i nove reference koje će zamijeniti imena i reference ponuđene prilikom potpisivanja ugovora 2020. godine – među ostalim: vođu projekta, vođu tima za razvoj, članove tima za provođenje projekta, administratore različitih baza podataka, te članove tima za bezbjednost i kontrolu. Svi oni je, prema javnom pozivu, trebalo da imaju vrhunske reference, višegodišnje iskustvo, cijelu listu relevantnih licenci i sertifikata. Priznao je Centar u dopisu da novo ponuđeni tim ne ispunjava baš sve uslove koji su propisani Javnim pozivom iz 2019. godine.

"Vezano za zahtjev o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa u prilogu dostavljamo dokaze po svim uslovima. Moramo napomenuti da obzirom da se radi o informacionim tehnologijama koje se ubrzano mijenjaju i napreduju da neki od zahtjeva u ovim okolnostima razvoja IT sektora nemaju svrhu. Neke od licenci se više ne mogu ni položiti, nego postoje zamjene. Pojedine licence više i ne postoje kao, na primjer, "Advanced Design Leadership COOPER " i slično, pa je ispunjavanje uslova suženo na samo jednu konkretnu licencu", odgovorili su iz „Centra za automobilsko inženjerstvo“ d.o.o. Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske u novembru prošle godine.

Stručni poslovi u oblasti tehničkih pregleda u Republici Srpskoj dodijeljeni su 2020. godine konzorcijumu u sastavu "Centar za automobilsko inženjerstvo" i "Prointer", kao najbolje rangiranom podnosiocu prijave na Javni poziv koji je u tom trenutku ispunjavao sve uslove iz javnog poziva. Problemi počinju kada Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija prethodne administracije Sjedinjenih država stavlja “Prointer”na crnu listu.

Rješenje se nazire krajem juna prošle godine kada, prema korespondenciji s Ministarstvom u koju je ATV imala uvid, firma “Fjužn” dostavlja kolegama iz konzorcijuma, odnosno “Centru za automobilsko inženjerstvo” informaciju da su pravosnažno pripojili dio “Prointera” i predlažu aneks ugovora o konzorcijumu kako bi posao mogao da se nastavi. Centar, prema tvrdnjama iz pomenute korespondencije, ignoriše dopise “Fjužna”, pa “Fjužn” konačno sredinom avgusta direktno obavještava Ministarstvo da u sljedeća tri mjeseca prestaju s izvršenjem obaveza po Ugovoru o stručnim poslovima tehničkih pregleda. Ministarstvo 24. oktobra traži od “Centra”, kao nosioca konzorcijuma, da se izjasni da li dalje mogu sami da realizuju ugovor. Nakon prvog odgovora iz novembra, Centar ponovo piše Ministarstvu 27. januara ove godine – ovaj put prilažući mišljenje angažovanog advokata koje je zamišljeno kao argument da imaju pravo da samostalno nastave Ugovor. Dodatno, od ministra lično traže sastanak, s ciljem da, kako navode, podrži i sveobuhvatno sagleda cijeli proces.

Pitali smo Ministarstvo nekoliko pitanja u vezi s ovim - između ostalog, da li pravno lice koje je izabrano po Javnom pozivu za stručne poslove tehničkih pregleda vozila u Republici Srpskoj i u ovom trenutku ispunjava sve uslove u odnosu na Javni poziv. Stigao je brz, neprecizan, ali ipak odgovor koji nešto govori.

"Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je u postupku detaljne analize Izvještaja o radu stručne institucije za tehničke preglede vozila u Republici Srpskoj za 2025. godinu", odgovor je Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske na pitanja ATV-a.

Nakon što analiza bude okončana i svi relevantni podaci sagledani u skladu sa važećim propisima i ugovornim obavezama, Ministarstvo će biti u prilici da iznese više informacija i precizne odgovore na postavljena pitanja.

Nezavisno od dobro ili loše obavljenog posla, cijeli posao sklopljen je na osnovu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a Pravilnik propisuje da stručna institucija gubi ovlaštenje za obavljanje poslova ukoliko prestane da ispunjava bilo koji od propisanih uslova na osnovu kojih je izdato ovlaštenje.

Ugovor o obavljanju stručnih poslova potpisan je 9. marta 2020. godine, a prema njemu konzorcijum dobija 8% od cijene svih tehničkih pregleda prema Jedinstvenom cjenovniku usluga. Prema podacima o obračunatim naknadama za tehničke preglede vozila u Republici Srpskoj, radi se o poslu vrijednom oko 2 miliona maraka godišnje.