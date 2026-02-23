Evo šta da uradite da herpes sa usne nestane za 24 sata

Herpes na usnama umije da bude izuzetno neprijatan. Može otežati govor, jelo, piće, pa čak i osmijeh. Najčešće prolazi sam od sebe u roku od nekoliko dana do desetak dana. Ipak, mnogi se pitaju da li postoji način da se taj proces ubrza. Ispostavlja se da postoje određeni kućni tretmani koji mogu pomoći da se herpes povuče znatno brže, čak i u roku od 24 sata.

Herpes je oboljenje kože i sluzokože koje izaziva virus HSV (herpes simpleks virus). Najčešći okidači za njegovu aktivaciju su stres, hormonski poremećaji i vremenski uslovi. Preparati koji sadrže aciklovir i hidrokortizon pokazali su se kao efikasna pomoć u ublažavanju simptoma.

Herpes na usnama – zašto se pojavljuje?

Herpes na usnama je česta zarazna bolest kože i sluzokože. Prenosi se direktnim kontaktom, najčešće ljubljenjem, korištenjem iste čaše ili pribora za jelo, kao i dijeljenjem peškira. Kod mnogih ljudi virus je u stanju mirovanja, ali određeni faktori mogu ga aktivirati. To su jak stres, iscrpljenost, loša ishrana, hormonske promjene, kao i hladnoća, vjetar i nagle vremenske promjene. Zato se herpes češće javlja u jesen i zimu.

Kako se rješiti herpesa za jedan dan?

Lijekovi protiv herpesa

U apotekama su dostupne kreme i masti bez recepta koje sadrže aciklovir – antivirusnu supstancu koja djeluje direktno na virus i skraćuje trajanje infekcije.

Hladne obloge

Led može donijeti trenutno olakšanje kod bolnog herpesa. Nekoliko kockica leda umotajte u peškir i prislonite na zahvaćeno mjesto nekoliko minuta. Postupak možete ponavljati tri do četiri puta dnevno kako biste smanjili otok i ubrzali zarastanje.

Gel od aloe vere

Aloe vera je poznata po svojim umirujućim i protivupalnim svojstvima. Može pomoći kod iritacija i ubrzati regeneraciju kože. Nanesite malu količinu gela na vatu i pažljivo stavite na herpes. Postupak ponovite dva do tri puta dnevno.

Cinkova mast

Nedostatak cinka i vitamina C može doprinijeti pojavi herpesa. Cinkova mast može pomoći u isušivanju promjene i ubrzavanju zarastanja. Nanosite tanak sloj nekoliko puta dnevno, pazeći da preparat ne dospije u usta.

Takođe, unos hrane bogate vitaminom C i cinkom može pomoći u jačanju imuniteta.

Med i kurkuma

Med ima antibakterijska svojstva, dok kurkuma sadrži kurkumin koji djeluje protivupalno.

Pomiješajte kašičicu meda sa prstohvatom kurkume i nanesite smjesu na herpes. Ostavite da djeluje oko 15 minuta, zatim isperite mlakom vodom.

Ulje karanfilića

Ulje karanfilića poznato je po tome što ublažava bol i ima antibakterijsko dejstvo. Nekoliko kapi razblažite kokosovim uljem, natopite vatu i prislonite na zahvaćeno mjesto nekoliko minuta.

Iako ove metode mogu pomoći u ublažavanju simptoma i ubrzavanju oporavka, važno je znati da herpes virus ostaje u organizmu i može se ponovo aktivirati. Jačanje imuniteta, smanjenje stresa i pravilna njega kože najbolja su prevencija.