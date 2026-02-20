Logo
Zašto nije preporučljivo kupovati već isječen hljeb?

Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?

Već isječen hljeb postao je standard u supermarketima. Uredni, jednaki parčići, nema mrvica i nema potrebe za nožem. Na prvi pogled, idealno rješenje za brz doručak ili užinu. Ipak, sve više pekara i stručnjaka za čuvanje namirnica skreće pažnju na to da ovakav hljeb ima nedostatke o kojima se rijetko razmišlja.

Jeste praktično, ali ima svoju cijenu

Problem nije u zabrani ili kvalitetu, već u samoj prirodi proizvoda nakon sječenja. Čim se vekna isiječe, njen odnos sa vazduhom se mijenja, a to direktno utiče na svježinu, ukus i trajnost. Čak ni kesa ne pomaže mnogo.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

Svako parče već sječenog hljeba ima otvorenu površinu kroz koju vlaga brže isparava. Meki dio zbog toga se suši i hljeb brže postaje bajat. Kod cijele vekne, korica ima zaštitnu ulogu i značajno usporava ovaj proces.

Postoji još jedan, često zanemaren detalj. U zatvorenoj plastičnoj kesi može se stvoriti kondenzacija. Vlažna sredina pogoduje razvoju plijesni, naročito ako se hljeb ne pojede brzo. Što je više isječenih površina, to je veći rizik od kvarenja

Ni čuvanje u frižideru ne pomaže

Mnogi posežu za frižiderom kako bi produžili rok trajanja hljeba, ali kod onog koji je već isječen to često ne pomaže. U kesi parčići nemaju mogućnost da „dišu“, pa mogu postati vlažni ili, suprotno tome, pretvrdi. U oba slučaja, hljeb završi u kanti, što znači i nepotrebno bacanje novca.

voznja auto volan

Srbija

Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

Isječeni hljeb brzo gubi ukus i aromu

Tanko sječeni hljeb jeste praktičan, ali upravo zbog toga najbrže gubi mekoću. Već nakon nekoliko sati može djelovati suvo, a mijenja se i aroma. Tada se uglavnom koristi za tostiranje ili, ko ima vremena, od njega pravi prezle. Cijela vekna, s druge strane, duže zadržava prijatan ukus i teksturu. Dok je većina korice netaknuta, unutrašnjost ostaje mekša i svježija.

Zašto se mnogi vraćaju cijeloj vekni

Kupovina cijele vekne omogućava bolju kontrolu svježine. Seče se samo onoliko koliko je potrebno u tom trenutku, dok ostatak hljeba ostaje zaštićen. To pomaže da se ukus i mekoća očuvaju duže, bez posebnih trikova.

Мобилни телефон

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

Naravno, izbor zavisi od navika i tempa života. Već sječen hljeb nudi komfor, ali je osjetljiviji na čuvanje. Cijela vekna zahtijeva par sekundi više, ali zauzvrat pruža dužu svježinu i često bolji ukus.

Ako baš niste hiper zauzeti, pa nemate vremena ni krišku hljeba sami da isiječete, ipak se vratite dobroj staroj vekni koja očito nije slučajno opstala.

