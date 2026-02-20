Biće kao nova: Dezinfikujte dasku za sječenje pomoću ova dva sastojka

Da biste osvježili i dezinfikovali kuhinjske daske, nije vam potrebna skupa hemija — dovoljan je jedan jednostavan kućni trik.

Potrebno vam je:

Limun

So (krupna ili morska)

Postupak:

Pospite obilno so po dasci.

Presijecite limun na pola i njime dobro utrljajte so po površini daske.

Ostavite da odstoji 5-10 minuta, pa isperite toplom vodom.

Limun djeluje kao prirodni dezinfekciono sredstvo i uklanja neugodne mirise, dok so djeluje kao abraziv i efikasno uklanja mrlje. Ovaj tretman će vašu dasku očistiti, osvježiti i učiniti je sigurnijom za dalju upotrebu.