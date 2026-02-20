Logo
Izvoz oružja i municije prošel godine povećan osam puta

Izvor:

SRNA

20.02.2026

08:57

Извоз оружја и муниције прошел године повећан осам пута
Foto: Unsplash

Metalska industrija BiH lani je ostvarila izvoz od 7,31 milijardu KM, što je više za 5,46 odsto ili 378,6 miliona KM nego 2024. godine, a izvoz oružja i municije povećan je gotovo osam puta, podaci su Spoljnotrgovinske komore BiH.

Uvoz ove grane privrede lani bio je 11,2 milijarde KM, što je u odnosu na 2024. godinu više za 4,71 odsto ili 504,1 milion KM.

Policija Srbija

Hronika

Misterija kod jezera: Ušli u vikendicu i nestali bez traga, mještani u strahu

U ukupnom uvozu u BiH u 2025. godini metalski i elektro-sektor učestvuje sa više od 36 odsto.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH pojašnjavaju da je trend znatnog rasta izvoza oružja i municije uslovljen globalnim geopolitičkim kretanjima i rastom izdvajanja za odbranu u velikom broju zemalja, te da BiH u ovom segmentu koristi postojeće proizvodne kapacitete i dugogodišnje iskustvo.

милица дабовић сц тт

Košarka

'Idi kod Turaka, j*** se za pare': Šok optužbe Milice Dabović na račun Marine Maljković

Iako ovaj rast ima snažan kratkoročni efekat na ukupni izvoz, riječ je o sektoru koji je izuzetno osjetljiv na bezbjednosne okolnosti, ističu iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

