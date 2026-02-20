Logo
Large banner

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

Izvor:

ATV

20.02.2026

08:22

Komentari:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će danas, u periodu od 9.00 do 15.00 časova, biti održana taktička vježba u mjestu Lipovac na području opštine Čelinac.

Iz MUP-a navode da bi aktivnosti tokom vježbe mogle privući pažnju građana koji se zateknu u blizini lokacije, ali ističu da nema nikakve opasnosti za slučajne prolaznike, te da ne postoji razlog za uznemirenost.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Organizator vježbe je Centar za obuku pripadnika Žandarmerije.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Čelinac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

28 min

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

32 min

0
Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Scena

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Pokupili su sve kao šakali

35 min

0
Умор главобоља

Zdravlje

Kako se izboriti sa zimskim i proljetnim umorom: Osluškujte svoje tijelo

47 min

0

Više iz rubrike

Инвазија даброва у околини Градишке: Дању и ноћу падају стабла

Gradovi i opštine

Invazija dabrova u okolini Gradiške: Danju i noću padaju stabla

50 min

0
Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца

Gradovi i opštine

Dan žalosti u Doboju zbog smrti Borislava Paravca

59 min

0
Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

Gradovi i opštine

Gligorić ponovo predsjednik OO SNSD Čelinac

9 h

1
Надзорне камере у трамвају који је искочио из шина нису радиле

Gradovi i opštine

Nadzorne kamere u tramvaju koji je iskočio iz šina nisu radile

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

08

42

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

08

32

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

08

22

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

08

18

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner