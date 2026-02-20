MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

Izvor:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će danas, u periodu od 9.00 do 15.00 časova, biti održana taktička vježba u mjestu Lipovac na području opštine Čelinac.
Iz MUP-a navode da bi aktivnosti tokom vježbe mogle privući pažnju građana koji se zateknu u blizini lokacije, ali ističu da nema nikakve opasnosti za slučajne prolaznike, te da ne postoji razlog za uznemirenost.
Organizator vježbe je Centar za obuku pripadnika Žandarmerije.
