MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će danas, u periodu od 9.00 do 15.00 časova, biti održana taktička vježba u mjestu Lipovac na području opštine Čelinac.

Iz MUP-a navode da bi aktivnosti tokom vježbe mogle privući pažnju građana koji se zateknu u blizini lokacije, ali ističu da nema nikakve opasnosti za slučajne prolaznike, te da ne postoji razlog za uznemirenost.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Organizator vježbe je Centar za obuku pripadnika Žandarmerije.