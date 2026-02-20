Logo
Zemljotres pogodio BiH

Izvor:

ATV

20.02.2026

08:14

Земљотрес погодио БиХ
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 3.1 stepena po Rihteru pogodio je noćas u 2.51 časova Bosnu i Hercegovinu sa epicentrom u regionu Gruda.

"Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni", navodi se u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

