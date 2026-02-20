Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Pokupili su sve kao šakali

Jutjuberu Baki Prasetu ukradene su stvari iz zapaljenog automobila, a on se oglasio i otkrio da kada je došao do vozila nije zatekao ništa.

Baki Prasetu prije četiri dana zapaljen je automobil u naselju Beograd na vodi, gdje jutjuber i živi. U javnosti se zbog ovog incidenta podigla velika prašina, a osumnjičeni za ovo krivično djelo je uhapšen.

Ipak, automobil je nakon paljenja postao velika atrakcija za mlađu publiku koja prati jutjubera. Na društvenoj mreži Tik Tok počeli su da se šire snimci na kojima su se mnogi pohvalili kako su pokrali dijelove iz zapaljenog vozila, a neki su odlučili da opremu stave i na oglase.

U pitanju su gumene patosnice koje nisu izgorjele, dijelovi sedišta, maske i plastika, kao i oznake automobila.

Povodom svega se oglasio i Baka Prase koji je otkrio da ništa nije zatekao kada je otišao do svog automobila.

"Otišao sam da provjerim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su rasčerečili onaj auto. Neka djeca su se isjekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao", rekao je jutjuber,prenosi Informer.