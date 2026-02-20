Logo
Italijanski fudbaler pronađen mrtav

Kurir

20.02.2026

09:09

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Bivši italijanski fudbaler Kristijan Džidaji, 38 godina, pronađen je mrtav pod misterioznim okolnostima nakon što je ranije tog dana prijavljen kao nestao.

Džidaji je tokom karijere igrao 11 godina kao profesionalac, uključujući i kratak boravak u Serije A sa klubom Novara u sezoni 2011/12. Tokom karijere nastupao je i za Ćesenu, Pro Patriju i Forli, gde je proveo veći dio svog fudbalskog života.

Nakon što se povukao iz aktivnog igranja 2017. godine, radio je kao trener, uključujući i kratko kao pomoćni trener u San Marino. Kasnije je ušao u policiju u Raveni, nakon položenog ispita u julu 2025. godine.

-nasa-12092025

Nauka i tehnologija

NASA uspješno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mjesecu

Policija ga je tražila nakon što nije došao na posao, a članovi porodice su prijavili nestanak. Njegovo tijelo je pronađeno u borovoj šumi u Lido Adrianu blizu Ravene kasno tog istog dana, koristeći praćenje njegovog mobilnog telefona.

Uzrok smrti još nije objavljen dok policija nastavlja istragu.

Njegov bivši klub Forli uputio je dirljivu poruku saučešća porodici i voljenima u ovom teškom trenutku, prenosi Kurir.

preminuo fudbaler

Italija

